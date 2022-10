Wanessa Camargo estreia turnê Livre e ganha declaração de Zezé Di Camargo

18/10/2022 | 13:11



Nos últimos dias, Zezé Di Camargo abriu o coração e mostrou que é um paizão coruja! O cantor compartilhou uma imagem com sua filha Wanessa e demonstrou todo seu orgulho pela artista:

Eu te vi nascer, mas já te vi renascer várias vezes. Poderia dizer que você é uma fênix, mas acho mais justo dizer que a sua força é característica de uma grande mulher, que você é! Ontem tive o privilégio de te ver mais uma vez no palco, ali estava uma artista completa, impecável e totalmente entregue a sua arte e ao seu público. Orgulho e amor, são as palavras que resumem um pouco do que sinto por você , minha filha!

A cantora estreou no último final de semana sua nova turnê e compartilhou pelo Instagram sua escolha de look arrasando na transparência. Como você viu aqui no ESTRELANDO, ela ganhou uma declaração de seu amado, Dado Dolabella, durante o show.