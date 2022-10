Ancelotti se esquiva sobre Mbappé e vê brasileiros como 'futuro' do Real Madrid

18/10/2022 | 12:48



Carlo Ancelotti se esquivou de perguntas sobre Kylian Mbappé nesta terça-feira, um dia após ver jogadores do Real Madrid se destacaram no prêmio Bola de Ouro. O treinador do time espanhol disse não saber o que vai acontecer com o atacante francês, mas garantiu que o futuro do Real já está garantido, principalmente com os brasileiros que fazem parte do elenco atual do clube.

"Em nível pessoal, eu não sei o que se passa com ele (Mbappé). O futuro deste time já está escrito. Temos jogadores jovens, como Vinicius Junior, Rodrygo, Camavinga, Valverde e Militão. São eles que estão escrevendo o futuro deste clube. Os jogadores mudam e o elenco da próxima temporada não será igual, mas estes jogadores já mostraram o futuro do Real Madrid", declarou o treinador.

Mbappé voltou a ser assunto na semana passada quando ao seu futuro. A imprensa espanhola apontou que o atacante estaria insatisfeito no Paris Saint-Germain e que pretendia deixar o clube francês na janela de transferências de janeiro. Seu destino seria o Real Madrid, clube que já tentara contratá-lo antes do início da atual temporada europeia.

Com contrato até 2024, Ancelotti deu a entender que o francês não é mais prioridade no clube espanhol, que aposta no seu elenco atual para a próxima temporada. Não por acaso. Na segunda, na cerimônia de entrega da Bola de Ouro, o Real emplacou quatro jogadores no Top 10 da premiação.

Um dos destaques foi o brasileiro Vinicius Junior, que ficou em oitavo. Ancelotti disse acreditar que o atacante pode ir mais longe nesta lista nos próximos anos. "É justo (o prêmio) porque a posição permite a ele tentar melhorar em comparação ao ano passado. O último ano foi quase tudo novo para todo mundo, um jogador com essa qualidade e continuidade... Agora ele tem a oportunidade de estar mais motivado para ir ainda melhor."

Os demais jogadores do Real do Top 10 foram Karim Benzema, que levou a Bola de Ouro pela primeira vez na carreira, Courtois (7º) e Modric (9º). "Estamos todos muito orgulhosos por tudo o que eles conquistaram", comentou o treinador.

Ancelotti evitou polemizar sobre o prêmio de melhor clube da temporada, entregue ao Manchester City, apesar do título do Real Madrid na Liga dos Campeões. "Não conheço bem os critérios (do prêmio). O melhor time foi o Real Madrid, que ganhou a Liga. Não conheço bem os critérios da escolha, então falar sobre isso me parece uma falta de respeito ao um clube que nos custou muito vencer."