Ana Maria Braga agradece mensagens de aniversário do Mais Você e anuncia nova temporada de Super Chefinhos

18/10/2022 | 12:10



Hoje é dia de festa! Nesta terça-feira, dia 18, o programa Mais Você celebra os 23 anos de sua estreia na TV Globo. Para comemorar a data, Ana Maria Braga começou a produção relembrando o dia e abriu o coração falando de toda sua emoção com a data.

- É HOJE! 18 de outubro, em 1999, estávamos estrando aqui na telinha da globo. Então hoje é o dia do aniversário, quero agradecer inclusive todas as milhares de mensagens, que recebi nas nossas postagens tanto nas minhas redes, quanto nas redes do pessoal da minha equipe. Foi uma corrente de carinho, de boas lembranças, que faz com que valha, valha, valha muito a pena estar aqui todas as manhãs, tendo você aí do outro lado.

Logo em seguida, a apresentadora revelou como foi a continuação da festa. Depois anunciou o presentão que sua equipe preparou para os espectadores, a nova temporada de Super Chefinhos:

- Quando acabou o programa, nós ficamos mais um bocadinho aqui no estúdio brincando, comendo bolo, rindo muito com a turma que veio comemorar e representar toda a equipe. A gente queria ter feito a festa hoje, mas temos um presente para você, porque hoje estreia aquele quadro, na verdade aquele reality, o Super Chefinhos. É o nosso presente de aniversário para você.

Os participantes foram divulgados e o público já conheceu mais dos atores mirins, Valentina Vieira, Alana Cabral, Alice Palmar, Pedro Guilherme, Ygor Marçal e João Bravo. Os pequenos têm de oito a 15 anos de idade e prometem dar um show de carisma e alegria na cozinha do Mais Você.

Ana Maria explicou que diferente do Super Chef, a cozinha onde eles ficarão tem um piso elevado para que as crianças consigam cozinhar tranquilamente. Outras diferenças são que as crianças não recebem o prêmio em dinheiro e também não terão eliminados, os três que tiverem mais pontos irão para a grande final.

Ainda no programa desta terça-feira, dia 18, as crianças conheceram o espaço por onde passarão tantas aventuras e também viram Ana Maria Braga pela primeira vez em um telão.

- Muito bem vindos, ao nosso Super Chefinhos 2022! Eu estou muito feliz por ter vocês conosco e já adianto que vamos viver dias muito emocionantes e legais juntos, então fiquem à vontade, porque essa cozinha é de vocês. Competição à parte, a diversão tá garantida.

No primeiro dia do reality, os jovens ganharam algumas lembrancinhas do programa, como mochila e utensílios, que eles logo aprenderam a usar, com a ajuda dos chefs de cozinha.

Ana Maria no álbum da copa...

Uma das reportagens que a apresentadora chamou foi sobre a febre dos álbuns da copa, a matéria teve a história desses cadernos que bombam no Brasil. Mas o que realmente chamou a atenção dos telespectadores foi o momento que Braga mostrou uma figurinha personalizada com uma foto dela mesma.