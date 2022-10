SeaWorld San Diego vai inaugurar nova montanha-russa em 2023

Redação

Do Rota de Férias



18/10/2022 | 11:55



O SeaWorld San Diego, na Califórnia, nos Estados Unidos, anunciou que sua nova montanha-russa será inaugurada no segundo trimestre de 2023. Batizada de Arctic Rescue, a atração será a mais longa e rápida da Costa Oeste do país. Ela terá lançamentos emocionantes e receberá visitantes a partir de 1,22 m de altura.

Arctic Rescue: nova montanha-russa do SeaWorld San Diego

A nova montanha-russa do SeaWorld San Diego contará com uma estação de lançamento interna, onde os participantes começarão sua jornada dentro do habitat Wild Arctic e irão para o lado de fora montando um veículo no estilo snowmobile. Depois, a galera experimentará três lançamentos emocionantes, cada um mais rápido que o anterior: a 55, 61 e 64 km/h.

Os assentos exclusivos da atração permitirão uma experiência imersiva. As pessoas vão se inclinar na garupa e deslizar em alturas de até nove metros ao longo de um percurso de mais de 850 metros. Fabricados pela Intamin Worldwide, cada carrinho comportará 16 visitantes em oito filas duplas.

A Arctic Rescue estará incorporada à exposição Wild Arctic, que abriga focas, morsas e belugas, algumas das espécies mais afetadas pela perda do mar do Ártico. A atração ajudará a levar consciência ambiental para os visitantes, permitindo que vejam e aprendam mais sobre cada um dos animais da região.

“Estamos continuamente procurando maneiras de adicionar novas experiências ao parque e esta nova montanha-russa é o complemento perfeito para a área do Wild Arctic”, disse Jim Lake, presidente do parque. “A atração também é uma oportunidade educacional para os visitantes aprenderem mais sobre as mudanças climáticas, como isso afeta os animais no Ártico e o que eles podem fazer para ajudar a natureza. Eu realmente sinto que ver esses animais de perto no SeaWorld permite que todos construam uma conexão mais forte com o meio ambiente e se sintam encorajados a tomar medidas para protegê-lo”, completou.

