Descarte Rápido: app reúne 1,5 mil pontos de coleta de resíduos no Brasil

Da Redação, com assessoria

Do 33Giga



18/10/2022 | 11:55



O aplicativo Descarte Rápido, disponível para Android e iOS, abrange todo o território brasileiro e conta, atualmente, com cerca de 1.500 pontos de coleta para reciclagem cadastrados. A plataforma tem como objetivo principal solucionar problemas relacionados ao descarte incorreto de resíduos.

A iniciativa é da advogada e idealizadora do aplicativo Roberta Pinheiro, que lançou o Descarte Rápido em janeiro de 2020. Nele, empresas e instituições podem entrar em contato para solicitar o cadastramento de seus locais de recolhimento. Além disso, a plataforma possui um guia com diversas categorias para orientar o usuário sobre qual é o ponto mais próximo de sua localização e qual é o procedimento ideal de descarte, considerando o tipo de item que possui.

“Sempre tive um incômodo com a falta de informações referentes ao que fazer com produtos como pilhas, medicamentos vencidos, óleos, entre outros. Quando comecei a desenvolver o projeto, passei a ter como objetivo suprir essa necessidade do mercado para garantir o destino correto para esses itens”, comenta Roberta.

De acordo com a advogada, a ideia surgiu de uma observação e vem crescendo cada vez mais. “Temos uma responsabilidade compartilhada que não é apenas da indústria, das empresas, distribuidoras ou políticas públicas, faz parte da sociedade e as pessoas precisam fazer parte desse processo”, frisa.

Atualmente, o aplicativo Descarte Rápido conta com a parceria da TerraCycle, que possui diversos programas de reciclagem e busca conscientizar a sociedade sobre a importância de impulsionar um mundo mais sustentável. Com isso, buscam criar políticas que auxiliem na busca por esse objetivo.