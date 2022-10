Mauá traz mostra cultural com dezenas de atrações

Da Redação



18/10/2022 | 11:49



Mauá inicia nesta terça-feira (18) a ‘Mostra de Artes Integradas - Cultura Para Todos. Até o dia 29 de outubro, dezenas de atividades vão fazer ecoar nos quatro cantos da cidade, as mais diversas manifestações artísticas. Todas as atrações são gratuitas e serão executadas por artistas mauaenses ou que comprovaram vínculo com o município por meio de chamamento público realizado previamente em setembro. O projeto é realizado por meio do FAFC (Fundo de Apoio e Fomento à Cultura).

O objetivo da mostra, que pretende reunir mais de 150 artistas e 60 grupos artísticos da cidade de Mauá, é contribuir para o desenvolvimento do pensamento crítico, fortalecer iniciativas culturais e potencializar as linguagens artísticas, oportunizando à população o acesso gratuito a espetáculos diferenciados.

A partir das 14h desta terça-feira será realizada na Biblioteca Cecília Meireles o ''Café Literário'' com a escritora Iracema Regis. À noite, no Teatro Municipal, será lançada a exposição ''Votivos'', de Roger Ramos, e também uma edição especial do Encontro da Palavra.

A programação completa pode ser conferida neste link.

A mostra não tem caráter competitivo e se apresenta como oportunidade de estímulo à produção nas diversas áreas artísticas e do patrimônio cultural, promovendo o fomento, a circulação, a difusão e o intercâmbio de cultura. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (11) 4512-7480.