São Bernardo quer mais rigor na apuração do caso de injúria racial

Tomaz de Alvarenga

Do Diário do Grande ABC



18/10/2022 | 11:40



A Prefeitura de São Bernardo, por meio da Secretaria de Esporte e Lazer, quer que a denúncia de injúria racial feita pela mãe de um atleta de handebol da categoria cadete (15 e 16 anos), em uma partida pela Copa Paulista, em que o time são-bernardense visitou o São Caetano no dia 29 de setembro, "tenha a apuração que mereça". São as palavras do secretário Alex Mognon, que afirmou que um ofício seria enviado ainda nesta segunda (17) para a Secretaria de Esportes do Estado São Paulo.

De acordo com ele, "entendo que temos que seguir os encaminhamentos legais, é necessário que sejam tomadas as medidas cabíveis, ainda nesta segunda estamos apresentando um requerimento pedindo mais rigor na apuração dos fatos, que o Estado de São Paulo adote medidas na oitiva, para que a gente faça uma apuração mais completa, para que isso sirva de exemplo, não só para o garoto, mas para a sociedade".

Para Alex, "queremos é tornar sensível aos órgaõs do Estado que se faça uma apuração mais contudente, mesmo sabendo que um Boletim de Ocorrência já foi feito e que a Comissão de Direitos da Criança e do Adolescente da OAB está acompanhando o caso. Nós, da Prefeitura, estamos solidários, nos colocamos à disposição. Inclusive, psicólogos estão acompanhando a equipe".

Após o atleta dizer que alguém na arquibancada o xingou de "macaco", o jogo foi interrompido e o time do São Bernardo saiu de quadra, se solidarizando com o jogador. Como a equipe visitante não retornou, ela foi punida com a exclusão do torneio, comunicado do Governo de São Paulo, após relatos do delegado da partida e da arbitragem. A partida não teve súmula.

Sobre a questão da exclusão, o Secretário disse que a preocupação principal não é a volta do time ao campeonato e sim levantar a bandeira contra a discriminação racial. "Nós pedimos para voltar para o torneio, solicitamos a chance de disputarmos uma nova partida, pois ainda não havia transcorrido dois terços do tempo de jogo. Mas nós não estamos preocupados com o torneio em si. Não foi nos dado a oportunidade de expor o que aconteceu, queremos é que seja apurado e que nosso mérito seja analisado. Mas principalmente, que esta pequena parcela da população que discrimina, que ela seja excluída deste projeto. O nosso retorno não é o fato mais importante".