Debate na Band levou emissora à vice-liderança da audiência na TV

18/10/2022 | 11:13



O primeiro debate presidencial para o segundo turno das eleições 2022, exibido pela Band TV no último domingo, 16, registrou média de 12,4 pontos de audiência na Grande São Paulo, assumindo a vice-liderança no horário. O programa teve pico de 15 pontos, alcançando 2,2 milhões de pessoas na região.

O debate teve "share" de 18,9% na faixa das 20h02 às 21h52. Isso significa que, nesse período, 18,9% dos televisores da Grande São Paulo estavam sintonizados no programa. Cada ponto de audiência equivale a 74.666 residências.

O desempenho foi inferior comparado ao debate do primeiro turno, que teve 13,7 pontos de média e "share" de 21,6%.

O evento foi organizado pelos canais do Grupo Bandeirantes em parceria com TV Cultura, UOL e o jornal Folha de S. Paulo. Realizado no principal estúdio da Band em São Paulo, o encontro colocou frente a frente, pela primeira vez na campanha do segundo turno, Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Jair Bolsonaro (PL).

Os candidatos apostaram principalmente em dois temas no confronto. Enquanto Lula procurou explorar a gestão do adversário na pandemia de covid-19, Bolsonaro deu ênfase às denúncias de corrupção ocorridas durante as gestões petistas.