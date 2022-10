Cultura Inglesa abre três cursos preparatórios para provas do Enem

Beatriz Mirelle

Especial para o Diário



18/10/2022 | 11:15



A menos de um mês da primeira data de aplicação do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio), os vestibulandos correm para revisar os temas solicitados e tirar as últimas dúvidas com os professores. O exame está marcado para 13 e 20 de novembro e a expectativa é atender 3.396.632 pessoas em todo o País.

Pensando nessa reta final, a Faculdade Cultura Inglesa abriu inscrições para cursos preparatórios de inglês, português e literatura. As aulas são gratuitas, on-line e aberta ao público geral. As inscrições são no site htps:/ww. faculdadeculturainglesa.com. br/track/prepsenem/.

O curso de língua inglesa, com duração de 36 horas, será dividido em dois módulos. O primeiro é de oficina com utilização de estratégias de compreensão de textos em inglês, identificação de gêneros textuais e propósitos de leitura. O segundo é de análise e explicação de aspectos específicos para a resolução das questões da prova de inglês do Enem.

O de língua portuguesa conta com 20 horas de vídeos e atividades que estarão disponíveis ao aluno assim que a matrícula for efetuada. Já no de literatura, com 10 horas, serão fornecidos vídeos sobre os principais movimentos literários brasileiros. O estudante poderá acessar análises de edições anteriores do Enem para treinar, além de testes individuais e autodirigidos.

"A iniciativa faz parte do nosso escopo de ações de impacto e inclusão social, que visa a apoiar, sobretudo, estudantes de baixa renda que almejam uma vaga em uma universidade de prestígio. O formato on-line amplia o alcance dos cursos para todo o país e ainda permite que cada estudante defina sua jornada individual de estudos de acordo com o próprio ritmo, de forma autodirigida", diz Maria Eugenia Witzler D''Esposito, gerente da Faculdade Cultura Inglesa.