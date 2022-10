Guarani exerce prioridade de compra e paga R$ 500 mil por 50% de Jamerson

18/10/2022 | 11:02



O Guarani exerceu a prioridade de compra de 50% dos direitos econômicos do lateral Jamerson, um dos destaques do time de Campinas nesta Série B do Campeonato Brasileiro. O lateral estava emprestado pelo Azuriz ao clube bugrino até o final do Campeonato Paulista de 2023.

O clube campineiro pagou R$ 500 mil ao Azuriz. O novo vínculo do jogador de 24 anos com o Guarani deverá ser publicado em breve no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF.

Jamerson é o líder de assistências da Série B: sete no total. Ele disputou 17 jogos com a camisa do Guarani e ainda não marcou gols. Passou também por Azuriz, Sertanense, Almeirim e Portimonense, de Portugal, além do Marília.

Hoje, ele é titular absoluto do técnico Mozart e foi considerado um dos responsáveis pelo Guarani cravar a permanência na divisão.

O Guarani está na 13ª colocação, com 44 pontos. O próximo compromisso é diante do Cruzeiro, nesta terça-feira, às 21h30, no Mineirão, pela 36ª rodada da Série B.