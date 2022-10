Produção industrial dos EUA sobe 0,4% em setembro ante agosto

18/10/2022 | 10:35



A produção industrial dos Estados Unidos teve alta de 0,4% em setembro, na comparação com o mês anterior, informou nesta terça-feira, 18, o Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano). Analistas ouvidos pelo The Wall Street Journal previam avanço de 0,1% no período.

Além disso, o dado de agosto foi revisado, de uma queda de 0,2% frente ao mês de julho para recuo de 0,1%.

O Fed ainda informou que a taxa de utilização da capacidade instalada subiu de 80,1% em agosto (dado revisado, de 80,0% antes informado) a 80,3% em setembro. A previsão, neste caso, era de 80,0%.