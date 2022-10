Com Manente, Cidadania declara apoio a Tarcísio

Artur Rodrigues

Do Diário do Grande ABC



18/10/2022 | 08:58



O Cidadania de São Paulo anunciou na tarde de ontem (17) apoio à candidatura de Tarcísio de Freitas (Republicanos) ao governo do Estado. Estavam presentes na reunião os deputados federais Arnaldo Jardim e Alex Manente, além dos estaduais Rafa Zimbaldi e Dirceu Dalben, assim como o presidente do PSD, Gilberto Kassab.

"O Tarcísio é o mais próximo do que defendemos. Acreditamos que o melhor caminho para São Paulo é o enxugamento da máquina estatal, e ele é o nome certo para isso. O Cidadania estará com ele não apenas durante a campanha, mas em seu governo também", declarou ao Diário Alex Manente, deputado federal reeleito com maior número de votos no do Grande ABC e líder da bancada do partido no Congresso Nacional.

Manente aproveitou a reunião com Tarcísio para apresentar programas sociais do Cidadania ao candidato do Republicanos. Um deles foi o Moeda Verde, idealizado e colocado em prática pela primeira-dama de Santo André, Ana Carolina Serra (Cidadania), eleita deputada estadual com o maior número de votos de todo o Grande ABC.

"É um dos melhores programas sociais do Estado de São Paulo. Está transformando a vida de milhares de pessoas em Santo André e precisa ser expandido para todo o Estado", afirmou Alex.

O projeto é coordenado pelo Semasa junto às secretarias da Prefeitura de Santo André e orgãos do poder público. Neste programa, os moradores do município que vivem em áreas periféricas têm a chance de realizar a troca de resíduos recicláveis, que seriam descartados no lixo, por alimentos hortifruti, como verduras e legumes. A cada 5 quilos de recicláveis entregues ao projeto, o morador recebe 1 quilo de alimentos. Também é possível realizar a troca de um litro de óleo de cozinha usado por duas barras de sabão em pedra.