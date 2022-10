Dragão domado

Do Diário do Grande ABC



18/10/2022 | 08:53



O Brasil finalmente conseguiu domar o dragão da inflação. Números do boletim Focus divulgados ontem (17) pelo Banco Central não deixam dúvidas sobre a eficácia da política econômica de controle de preços. Pela 16ª vez consecutiva, o documento projeta queda no indicador de 2020, de 5,71% a 5,62% ­– há um mês, era de 6%. Por trás destes números, bastante áridos na maior parte das vezes, estão carteiras mais recheadas, mesas mais fartas, guarda-roupas com várias opções, veículo na garagem, dinheiro no banco, despensas mais cheias e sonhos realizados. O custo de vida cede, confirmando todas as previsões do Planalto.

Pelo desenrolar da situação, e se nenhum acidente de percurso pôr em xeque os esforços que estão sendo realizados pelo presidente Jair Bolsonaro (PL) e seu ministro Paulo Guedes (Economia) para recolocar o País nos trilhos do desenvolvimento, em pouco tempo o Brasil voltará a ostentar inflação dentro da meta, ativo perdido após a tragédia econômica provocada pelos desacertos econômicos do segundo mandato de governo da presidente Dilma Rousef (PT).

As projeções inflacionárias para os próximos dois anos também estão todas em queda. Segundo a última edição do Focus, a de 2023 variou de 5% para 4,97%. Já a de 2024, desidratou de 3,47% a 3,43%. Não há dragão que resista à lança das boas práticas de contenção de preços, como as demonstradas pela dupla Bolsonaro e Guedes.

A constante queda nos indicadores anuais de inflação permite aos analistas que se façam projeções bastante otimistas para o próximo ano. Superados o período eleitoral, a crise sanitária da Covid-19 e, quiçá, o conflito bélico entre Rússia e Ucrânia, o Brasil estará livre para demonstrar todo o seu potencial econômico. Será chegada, então, a hora de se colher os frutos plantados nos últimos quatros anos pela equipe econômica. Depois de muito trabalho, boa parte dele realizada sob saraivada de críticas da oposição e muita desconfiança da própria sociedade, os resultados estão aí. Não apenas nas páginas dos relatórios oficiais, diga-se, mas também no dia a dia dos cidadãos.