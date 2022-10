Shopee: 3 Super Dias de Moda tem peças com até 60% de desconto

Da Redação, com assessoria

A Shopee promove entre hoje (18) e quinta-feira (20) a campanha 3 Super Dias de Moda. O evento conta com descontos relacionados a vestuário feminino, masculino e infantil, com itens de praia, fitness, básicos, calçados, acessórios e mochilas. Além disso, os consumidores contam com as indicações em coleções especiais que acompanham as tendências Primavera-Verão, Brazilcore, Barbiecore e Cores vibrantes.

Nos dias 18 e 19 de outubro, a empresa oferece até 60% de desconto em roupas e acessórios femininos, já em 20 de outubro, as ofertas serão focadas em moda masculina e moda infantil. A promoção contempla vendedores indicados e grandes marcas da seção Shopee Oficial, como Colcci Underwear, Crocs e Lovito, além da loja recém-chegada World Tennis.

Para proporcionar uma experiência de compra com mais benefícios aos consumidores, a Shopee promove a Shopee live “1 peça, 4 looks: Reutilize com criatividade!”, hoje, às 19h. A apresentação será das influenciadoras de moda Natalia Cangueiro e Julia Naconechni, que farão a demonstração de produtos, dando dicas para montar várias combinações com uma peça-chave. Já no dia 20, a Lovito fará uma live especial, também às 19h, trazendo descontos em peças de Primavera-Verão e cupons exclusivos de até 25% off durante a transmissão.

A campanha 3 Super Dias de Moda conta também com conteúdos especiais nas redes sociais da influenciadora digital Victória Rocha, com dicas de produtos e de estilo. A blogueira terá uma coleção especial com peças escolhidas na plataforma, sendo que os consumidores poderão comprar os itens selecionados. No decorrer da ação, a marca terá conteúdo com a colaboração da Amanda Valente, criadora de conteúdo para o perfil do Instagram da Shopee.