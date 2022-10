NOVVO: startup promete pílula do fim da ressaca

Da Redação

Quanto se bebe, mais difícil fica para o fígado metabolizar o álcool ingerido e para eliminá-lo do organismo. Por isso, depois de uma bela cachaçada, é comum surgirem aqueles sintomas perversos no corpo quer atendem pelo nome de ressaca.

Pensando em dar um fim nesse transtorno, o empreendedor Felipe Rebelatto pesquisou, testou, desenvolveu e aprimorou o NOVVO. Trata-se de um suplemento com fórmula clean label e ingredientes naturais que ajuda as pessoas a aproveitarem comemorações com plenitude e liberdade, proporcionando bem-estar físico após o consumo de bebida alcoólica.

NOVVO: como tudo começou

Tudo começou depois de um happy hour longo e agitado. O CEO e fundador do NOVVO, que na época era consultor de uma big four, acordou no dia seguinte com uma incrível sensação de bem-estar no lugar das esperadas e conhecidas dor de cabeça e indisposição.

”Não entendia o que havia feito de diferente para ter acordado bem naquele dia. Eu tinha certeza que teria um dia improdutivo. Mas foi o oposto”, explica Rebelatto. “Então, listei tudo o que comi e bebi no dia e na noite anterior: as proteínas, os drinks, a água, os suplementos alimentares e decidi repetir aquele ritual em outras ocasiões. Invariavelmente, acordei novo.”

Rebelatto reuniu todas as informações e começou a estudar as causas e os sintomas da ressaca. Participou de seminários e palestras para tentar entender o processo fisiológico, contratou cientistas, até que, finalmente, descobriu que um ingrediente natural era o responsável pelo bem-estar que sentia.

Por ser um ingrediente natural e sem contraindicações, os estudos realizados não apontaram riscos e Rebelatto passou a oferecer e a testar a fórmula com amigos e familiares. Após a surpreendente validação de 82% das pessoas que provaram o produto e lhe deram um retorno positivo, ficou evidente a garantia do bem-estar.

A partir daí, o empreendedor foi a fundo no projeto em conjunto com laboratórios norte-americanos e cientistas especialistas em biomateriais, toxicologia e genética para compreender melhor a fisiologia e aprimorar as características do produto.

”Em 2016, elaborei e registrei a patente, pois não existia nada igual no mundo. Em 2019, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária do Brasil (Anvisa) deu a anuência e iniciamos o processo de lançamento” relata Rebelatto. “Quando soube que os efeitos benéficos do produto eram sentidos por todos, iniciei os processos de testes independentes e cheguei à conclusão de que precisava lançá-lo no mercado para dar às pessoas a liberdade de celebrarem e curtirem a vida sem grandes preocupações com as obrigações do dia seguinte ou com os efeitos indesejados do álcool no organismo.”

Como estratégia para lançamento, Rebelatto chamou Rodrigo Hidaka, empreendedor e também ex-big four, além de Thiago Pereira, ex-nadador e medalhista Olímpico dos Jogos Pan-Americanos, que se juntou posteriormente na sociedade. Juntos, eles apostaram em dois grandes eventos que acontecem anualmente no Brasil: o Carnaval da Sapucaí e o Baile da Vogue, ambos no Rio de Janeiro.

”Após dois anos sem festejar, muitas pessoas estão com energia de sobra. Ambos os eventos representaram um início importante para a marca”, diz Hidaka, CFO da startup. “Distribuímos milhares de packs com o suplemento NOVVO no espaço do Camarote Allegria, bem como durante o credenciamento dos convidados do Baile da Vogue e na cobiçada gift bag entregue ao fim do baile. Muitos celebraram os sete dias de folia e o desfile das escolas de samba campeãs sem a famosa ressaca.”

NOVVO: como funciona

De acordo com o CSO da NOVVO, Thiago Pereira, o principal diferencial é a tecnologia molecular própria e única no mundo, que aumenta a capacidade de absorção de aldeídos, possibilitando a neutralização do acetaldeído, principal toxina causadora dos sintomas da ressaca.

“Além de ajudar a absorver os aldeídos, o NOVVO também possui em sua composição outras substâncias que ajudam na antioxidação e na proteção do organismo contra radicais livres. São características técnicas específicas, patenteadas e de fornecimento exclusivo, as quais fazem com que o produto seja único no mundo”, diz o ex-nadador.

Desenvolvido em sete anos, a principal faceta do NOVVO é, portanto, diminuir a atuação do acetaldeído no organismo. Além disso, no momento que se ingere bebidas alcoólicas, a glândula pituitária deixa de produzir vasopressina, um hormônio antidiurético cuja principal função é controlar o nível de líquidos no corpo.

“Sem hormônios em níveis adequados, o organismo elimina muito mais líquido do que consome, causando desidratação. Por isso, acordamos no dia seguinte com muita sede e com a boca seca, o que traz a sensação de um gosto estranho na boca, que é o sabor ácido das substâncias que o estômago libera para processar o álcool ingerido”, explica Pereira.

Além do amargo e ácido na boca, a desidratação também é responsável pela dor de cabeça, pois o cérebro é composto por aproximadamente 75% de líquidos. Ao se desidratar, o tecido cerebral encolhe, afastando-se do crânio e disparando todos os receptores da dor.

Hidaka ensina que, à medida que o corpo vai se desidratando, os vasos sanguíneos se contraem para tentar reter líquido e essa contração causa uma menor irrigação do cérebro, aumentando ainda mais a dor de cabeça, uma vez que o órgão precisa de muita água para se manter ativo.

As propriedades do NOVVO ajudam na produção da glutationa, substância essencial para garantia do bem-estar no dia seguinte, aliadas à matéria-prima de alto valor, tecnologia molecular única e à combinação perfeita de fibras, vitaminas e antioxidantes que evitam essa degradação do corpo pelas toxinas do álcool.

O suplemento contém ingredientes para repor os nutrientes que o corpo perdeu durante a farra, incluindo quitosana, que reduz a absorção de gordura, auxilia no processo de emagrecimento e na regulação dos níveis de colesterol no sangue, melhorando ainda o funcionamento do intestino e dando um reforço na imunidade.

As vitaminas C e E são poderosos antioxidantes e contribuem na absorção de nutrientes e na proteção dos danos causados pelos radicais livres. A colina auxilia na desintoxicação do fígado e reduz a perda de memória e a fadiga. Já a L-cisteína e as vitaminas do complexo B ajudam a eliminar e a neutralizar toxinas, além de melhorar as funções imunológicas e gastrointestinais.

Porém, a ressaca é uma reação complexa do corpo humano às toxinas do álcool. Os empreendedores realçam que o consumo de álcool interage de formas diferentes em cada organismo e é por isso que existem diferentes sugestões e tratamentos, mas a grande maioria não foi investigada cientificamente ou teve sua eficácia comprovada em razão do alto custo de estudos e da complexidade das análises.

”O NOVVO funciona como um antioxidante eficiente na prevenção dos sintomas causados pelas toxinas provenientes da ingestão do álcool”, explica Hidaka. “Possui vitaminas essenciais para reposição dos níveis normais de cada organismo, com atividade pró-reguladora do intestino. Antes de começar a beber, basta ingerir três cápsulas. Se a sua celebração for um pouco mais longa, após 7 horas, sugerimos reforçar a dose antes de ir dormir.”

O suplemento recém-chegado no Brasil pode ser adquirido pelo próprio e-commerce (www.novvo.com.br) ou pelo Instagram do NOVVO, em packs com 3 doses pré-celebração e bags com 25 doses. Os preços variam entre R$ 19,90 o pack e R$ 140 a bag, chegando a um valor de R$ 5,60 por dose.

NOVVO: e-commerce

Segundo Rebelatto, o plano é adquirir mais maturidade nos processos internos de negócio, como a venda pelo e-commerce e investir na expansão externa, disponibilizando o NOVVO em pontos de venda físico, a exemplo de conveniências, supermercados, farmácias e mesmo bares.

”Além do site e das redes sociais, em breve, estaremos disponíveis em grandes marketplaces e aplicativos como Rappi, Pede Pronto, Daki e iFood, além da entrada em bares, festivais, shows e grandes eventos nas capitais”, destaca.