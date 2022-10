Restaurantes populares serviram 1,1 milhão de refeições neste ano

Joyce Cunha

Moradores do Jardim Kennedy, área periférica de Mauá, foram os primeiros atendidos pelo Restaurante Popular Móvel, lançado na manhã de ontem (17) pela Prefeitura. Longa fila se formou na data de estreia do serviço, com a distribuição das 200 marmitas disponíveis pelo preço de R$ 1 cada.Em toda a região, 1,1 milhão de refeições foram entregues neste ano por meio de programas públicos de segurança alimentar.

O serviço móvel de Mauá percorrerá cinco pontos da cidade. Além do Jardim Kennedy, às segundas-feiras, o equipamento estará no Jardim Pajussara (terça-feira), Vila Magini (quarta-feira), Jardim Zaira 5 (quinta-feira) e Vila Carlina (sexta-feira). A implantação do posto itinerante ampliará a oferta de marmitas servidas, de até 1.200 na unidade fixa do Restaurante Popular da Vila Bocaina para até 1.400.

O aposentado Francisco Araújo, 74 anos, foi o primeiro da fila no recém-lançado restaurante itinerante e levou dinheiro contado para o almoço. "Ajuda bastante ter o alimento já pronto", afirmou. No cardápio do dia, as marmitas foram preparadas com arroz, feijão, panqueca de carne moída, verdura refogada, mix de folhas, suco e banana.

Maria de Lourdes Souza, 64, aproveitou a novidade para garantir o almoço da família. "Estou levando uma para mim, para meu marido e para meu filho. O preço está muito bom", avaliou.

O Restaurante Popular Móvel é projeto piloto que segue em avaliação pela Administração mauaense. "Temos mapeadas as pessoas em maior vulnerabilidade social da cidade. A partir disso, definimos os locais que estão recebendo o serviço móvel. De acordo com a demanda, com certeza vamos ampliar a iniciativa", explicou o prefeito de Mauá, Marcelo Oliveira (PT).

NA REGIÃO

Municípios do Grande ABC contam com unidades que preparam e comercializam alimentos com preços populares, que variam entre R$ 0,50, para o café da manhã, e R$ 1, para almoço e janta. Apenas em Mauá o serviço é municipal.

Santo André e São Bernardo contam, juntas, com quatro unidades do Bom Prato, do governo de São Paulo. No início deste mês os andreenses ganharam o segundo restaurante do programa, no bairro Vila Luzita. Em Ribeirão Pires, até dezembro, posto itinerante do serviço estadual disponibilizará, de segunda a sexta-feira, até 300 almoços por dia.

Somente pelo serviço da Secretaria de Desenvolvimento Social do Estado, foram 937 mil refeições servidas neste ano no Grande ABC. Somados os subsídios destinados às unidades estaduais na região e de Mauá, foram investidos neste ano cerca de R$ 7,5 milhões em recursos públicos para manter os programas de segurança alimentar.

Em Diadema, unidade do Bom Prato está em fase de implantação. Segundo a Prefeitura, a previsão é que o serviço entre em funcionamento em dezembro. O restaurante funcionará na Avenida Antônio Sylvio Cunha Bueno, com capacidade para fornecer 1.500 refeições por dia.

O Estado também iniciou processo de implantação de unidade em Mauá, que aguarda definição de local.