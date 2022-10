Presidente e vice do Juventude entregam os cargos para início de renovação

18/10/2022 | 08:17



Pendurado na matemática para sobreviver no Campeonato Brasileiro, o Juventude é apontado por todos os especialistas como virtual rebaixado para a Série B em 2023. Afinal, é o lanterna do Brasileirão, com apenas 21 pontos. Esta realidade já foi assimilada pelos seus principais dirigentes, a ponto do presidente Walter Dal Zotto Jr e o vice de futebol Osvaldo Pioner confirmarem suas saídas do clube.

A mudança deve ser ratificada pelo Conselho Deliberativo, nesta terça-feira à noite. A presidência vai ser assumida pelo atual vice-presidente de marketing e comunicação, Fábio Pizzamiglio, que deve confirmar novos pares na frente do clube para começar organizar o 2023. Paulo Stumpf, atual vice-presidente de administração e finanças, juntamente com Almir Adami e Luis Carlos Bianchi e Jones Biglia, comandarão o futebol. Existe a expectativa da direção antecipar o anúncio do novo diretor executivo, Júnior Chávare, que deve vir junto com o novo treinador.

A saída antecipada do presidente é uma forma de dar tempo para uma reorganização na estrutura do clube, tanto financeira como no futebol. Além disso, é uma maneira de atenuar as críticas ao dirigente, que teve muitas conquistas em passado recente da história.

Walter Dal Zotto Jr assumiu o Juventude em 2019, no começo de sua ascensão, com a conquista do acesso da Série C para B naquele ano. Em 2020 o clube gaúcho ascendeu à elite nacional, onde conquistou a permanência no ano de 2021 com muita dificuldade. Só escapou da queda na última rodada, quando em casa venceu o Corinthians por 1 a 0.

O dirigente está bem ciente da sua atitude neste momento. "Futebol é assim, nem sempre se acerta. Quando as coisas não acontecem não é por um motivo, são por vários. A direção tem parte de culpa. Não podemos nos eximir da responsabilidade. Iniciamos um processo de transição, teremos uma reunião do Conselho Deliberativo. Oficialmente, vou anunciar meu afastamento. Vou pedir licença em função de tudo que aconteceu e do período que fiquei afastado. Achamos por bem termos essa decisão. Agradeço o apoio que tivemos neste período", comentou Dal Zotto.

O vice Oswaldo Piorner, que fez parte de todo o processo do Juventude no mesmo, também deixa o clube. Em sua despedida, o cartola enfatizou os feitos conquistados pelo Juventude, sob sua gestão. "A gente fez o que pode. Se na vida tu fizeres quatro tentativas e ganhares três, esse ganho é muito grande. Entramos aqui em 2019 com alguns temas para fazer. Primeiro recuperar o clube, segundo trazer autoestima e hoje somos o 24º time do ranking da CBF. Estamos entre os 40 melhores" frisou.

A situação é mesmo ruim na tabela de classificação. Com 21 pontos em 32 jogos, o Juventude é o lanterna e está praticamente rebaixado. Na sua última partida empatou por 1 a 1 com o Atlético-GO no estádio Alfredo Jaconi, onde vai receber o São Paulo no próximo domingo, dia 23, às 16h.