Microsoft: compre Office 2021 vitalício por US$ 13,73 e Windows 10 Pro por US$ 6,15

Da Redação

Do 33Giga



18/10/2022 | 07:55



Com programas poderosos a exemplo de Word, Excel, PowerPoint, Outlook e Teams, a Microsoft estabeleceu-se como líder em softwares de produtividade. Com mais de um bilhão de usuários em todo o mundo, não é surpresa que 90% das empresas tenham o pacote Office instalado em seus computadores. O problema é que custa uma bagatela comprar a licença no site oficial.

A Promoção Especial do Office da Keysfan, no entanto, traz o Office 2021 por apenas US$ 27,36 – uma economia de mais de 90% em comparação com o preço oficial da Microsoft de US$ 439,99. Se comprar várias chaves, por sua vez, o preço sai por a partir de US$ 14,13. E mais: se os novos recursos do pacote não significam muito para você, o Office 2019 também é uma escolha muito boa, custando apenas US$ 12,29.

Office 2021 original e vitalício a partir de US$ 12,29 cada PC

Licenças vitalícias do Windows a partir de US$ 6,14

Independentemente de você escolher o Office 2021 ou o Office 2019, a configuração do sistema deve ser Windows 10 ou Windows 11. O Keysfan também oferece descontos para quem quer adquirir o sistema operacional da Microsoft. Você pode comprar o Windows 10 por apenas US$ 6,14 e ainda ganhar suporte a atualizações gratuitas para Windows 11.

Economize até 62% em oferta do Office e combos com o cupom BKS62

50% de desconto no Windows com o cupom BKS50

Outras ferramentas em oferta

A Keysfan também oferece uma ampla seleção de software de ferramentas para computador, incluindo jogos de última geração, antivírus de segurança, editores de vídeo, e uma variedade de outros aplicativos e programas. Veja algumas das ofertas mais atraentes:

