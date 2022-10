Santos vence em Bragança e mantém sonho de disputar a próxima Copa Libertadores

17/10/2022 | 22:13



O Santos conseguiu na noite desta terça-feira um resultado que lhe permite manter o sonho de disputar a Copa Libertadores de 2023. Venceu o RB Bragantino por 2 a 0, em Bragança Paulista, no encerramento da 32ª rodada do Campeonato Brasileiro, e chegou aos 43 pontos, em 11º lugar. Está a dois pontos do oitavo, o América-MG, e há grande chance de os oito primeiros do Nacional chegarem ao torneio continental, ainda que na fase prévia. Ao Braga, 13º com 38 e em profunda crise, só resta tentar escapar do rebaixamento.

Os gols saíram na etapa final, depois de um fraquíssimo primeiro tempo. Camacho e Ângelo deram ao Santos a segunda vitória seguida.

O Bragantino começou pressionando o Santos. Em poucos minutos conseguiu alguns escanteios e Helinho acertou um chute de fora da área no travessão. O time da Vila não conseguia sequer chegar ao campo adversário.

A sorte santista é que o time de Bragança Paulista cometia erros bobos, de passe e domínio de bola, e isso permitiu que aos visitantes se assentarem em campo, equilibrando a partida.

O nível técnico do jogo, porém, estava sofrível. Nenhuma das equipes conseguia concluir os lances, a ambas faltava objetividade e os goleiros João Paulo e Cleiton não se viam em situação de perigo.

E assim, truncado - teve uma falta que só foi cobrada depois de cerca de três minutos da marcação -, com muitas faltas (algumas desleais), discussão entre os jogadores e nenhum futebol, o jogo se arrastou até o fim do primeiro tempo.

A etapa final não dava sinais de grandes mudanças em seus movimentos iniciais. Até o Braga errar infantilmente de novo. O lateral Aderlan, centralizado, perdeu uma bola logo depois do meio de campo. Lucas Barbosa tomou a bola, tocou para Camacho, que avançou, lançou Lucas Braga e na entrada da área bateu rasteiro, para abrir o placar a favor do Santos. Foi o primeiro gol do volante pelo time.

O gol teve o mérito de melhorar o nível do jogo. Nada muito empolgante, mas o Braga, em desvantagem, passou a pressionar com mais ímpeto. O Santos, por sua vez, se armou para o contra-ataque.

E foi assim que fez o segundo gol. Aos 23 minutos, Madson esticou da defesa para o jovem atacante, que invadiu em velocidade e, já na área, deu um corte seco em Nathan e bateu de esquerda na saída de Cleiton.

A partir daí, o Bragantino se desestruturou de vez, passou a apelar para as bolas lançadas para área e a equipe santista ficou confortável em campo. Tratou de se fechar para defender a vantagem e quando possível, contra-atacar.

O Santos não chegou ao terceiro gol. Nos acréscimos, o juiz deu falta de Ramon Madson na área, mas, alertado pelo VAR, reviu aos imagens e voltou atrás. E como Bragantino tropeça nas próprias limitações, também não correu risco. E se anima para o clássico do próximo sábado com o Corinthians.

FICHA TÉCNICA

RED BULL BRAGANTINO 0 X 2 SANTOS

RB BRAGANTINO - Cleiton; Aderlan, Léo Realpe (Lomonaco), Nathan e Luan Cândido (Sorriso); Raul (Bruninho), Lucas Evangelista e Eric Ramires (Guilherme Santos); Arthur, Popó e Helinho (Ramon).

Técnico: Maurício Barbieri.

SANTOS - João Paulo; Nathan (Madson), Luiz Felipe, Eduardo Bauermann e Felipe Jonatan; Rodrigo Fernández, Camacho e Ed Carlos (Sandry); Ângelo, Marcos Leonardo (Lucas Barbosa) e Lucas Braga (Zanocelo).

Técnico: Orlando Ribeiro.

GOLS - Camacho, aos 5, Ângelo, aos 23 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - Paulo César Zanovelli.

CARTÕES AMARELOS - Aderlan, Popó, Eduardo Bauermann, Léo Realpe, Rodrigo Fernández, Ângelo e Zanocelo.

CARTÃO VERMELHO - Lucas Evangelista.

PÚBLICO - 6.705 presentes.

RENDA - R$ 243.900,00.

LOCAL - Estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista.