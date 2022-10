Lula: família Bolsonaro representa 'sentimento raivoso' da direita internacional

17/10/2022 | 18:49



O candidato do PT à Presidência da República, Luiz Inácio Lula da Silva, afirmou nesta segunda-feira, 17, em evento com católicos em São Paulo, que a família Bolsonaro representa o "sentimento raivoso" da direita internacional.

"Hoje, todo mundo está sendo mais ameaçado, e não é só no Brasil. É no mundo. Vimos o que aconteceu na Itália, a extrema-direita com a cabeça fascista ganhou as eleições. A gente sabe o que acontece na Hungria, que no Brasil tem representação. A família do atual presidente representa esse sentimento raivoso da direita internacional, que construiu um inimigo, que é o Foro de São Paulo", declarou Lula no evento.

O petista ressaltou que padres católicos têm sido criticados por militantes bolsonaristas pelo País em pregações contra a fome. "Tenho lido notícias de padres atacados nas missas porque falam da fome, pobreza, democracia, são atacados por pessoas que sempre conviveram com a gente e a gente não sabia que essa pessoa tinha tanto ódio dentro dela. Esse ódio é como se fosse casulo aberto", disse o candidato.

Com a presença do Padre Julio Lancelotti, o ato com católicos, freis e freiras contou com leitura do Evangelho do Dia. O candidato do PT ao governo de São Paulo, Fernando Haddad, afirmou ter "dor na alma" quando um brasileiro agride outra religião. "Transformar a intolerância religiosa em política de Estado é uma coisa que eu tenho certeza, minha família jamais imaginou ver no Brasil", declarou o ex-prefeito de São Paulo.

O candidato a vice-presidente de Lula, Geraldo Alckmin, ressaltou que o espírito da vida pública é o amor ao próximo. "São Mateus nos alerta contra os falsos profetas", disse o ex-tucano.