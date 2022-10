Ponte Preta se reapresenta com volta de três jogadores para reta final

17/10/2022 | 18:36



A Ponte Preta se reapresentou nesta segunda-feira e iniciou sua preparação visando o próximo duelo da Série B do Campeonato Brasileiro. A boa notícia para o técnico Hélio dos Anjos é que ao menos três jogadores voltam a ficar à disposição.

O goleiro Caíque França, o lateral-direito Igor Formiga e o meia Wallisson cumpriram suspensão pelo terceiro cartão amarelo no último jogo e retornam. Desta vez, nenhum jogador está suspenso, mas Lucca segue como dúvida.

Preservado por conta do desgaste físico, o atacante ainda não tem presença confirmada. O meia Fessin, com lesão na coxa, também é dúvida, mas é mais provável que siga como desfalque.

Após empatar sem gols com o Tombense, a Ponte Preta soma 45 pontos, em 11º lugar, livre matematicamente do rebaixamento. O time volta a campo na quinta-feira, às 21h30, quando recebe o CSA, no Estádio Moisés Lucarelli, em Campinas (SP), pela 36ª rodada. Depois ainda enfrenta Criciúma (casa) e Náutico (fora).