Coldplay abre novos lotes para São Paulo e Rio de Janeiro e anuncia show em Curitiba

17/10/2022 | 18:11



Só notícia boa! Coldplay anunciou nesta segunda-feira, dia 17, que irá fazer mais um show no Brasil. A cidade privilegiada será Curitiba, capital do Paraná. Mas calma lá, porque tem mais! O grupo decidiu abrir novos lotes para os shows que já estavam marcados em São Paulo e no Rio de Janeiro.

Como você deve saber, a banda precisou adiar a turnê após Chris Martin contrair uma infecção pulmonar. Eles estarão de volta aos palcos no dia 25 de outubro, quando irão se apresentar na Argentina, em uma maratona de dez shows no estádio do River Plate.

E fique ligado, porque a venda dos novos lotes começa já nesta quinta-feira, dia 20. No site, a venda começará mais cedo, cerca de 10h da manhã, enquanto na bilheteria terá início 11h.