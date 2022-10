TRE-SP indica eleição em Ribeirão Pires para 11 de dezembro

Artur Rodrigues



17/10/2022 | 17:44



O TRE-SP (Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo) indicou o dia 11 de dezembro para a eleição suplementar para prefeito e vice-prefeito de Ribeirão Pires. O município está com Guto Volpi (PL) como prefeito interino desde 26 de setembro, quando seu pai, Clóvis Volpi (PL), passou o comando de Ribeirão, após ser cassado pelo TSE (Tribunal Superior Eleitoral) com base na Lei da Ficha Limpa.

O documento emitido pela Secretaria de Planejamento Estratégico e de Eleições do TRE-SP, o qual sugere a data ao presidente da Casa, também prevê o início das campanhas eleitorais para o dia 3 de novembro, na semana seguinte ao segundo turno das eleições nacionais.

O corpo de eleitores do município será o mesmo das eleições gerais deste ano, obedecendo ao prazo de cadastro eleitoral do TSE, que se fechou em 4 de maio.

Cassação

O TCE (Tribunal de Contas do Estado) reprovou as contas de 2012 de Clóvis Volpi pelo aumento do deficit orçamentário da administração, à ocasião, e pelo acréscimo de despesa com pessoal seis meses antes do término daquele mandato.



"Nós tivemos que romper o contrato com empresa de serviço de saúde e contratamos médicos e enfermeiros. Infelizmente isso aconteceu no período eleitoral. Ou fazia aquilo, ou teríamos um desastre na saúde pública de Ribeirão. Eu sabia que poderia haver alguns problemas com o TCE, mas naquele momento pensei mais na cidade do que em um possível novo mandato no futuro", explicou Volpi no dia seguinte à cassação.