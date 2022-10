Rihanna gravou duas músicas novas para trilha de 'Pantera Negra 2', diz revista

17/10/2022 | 17:42



Após ser confirmada como atração do Super Bowl 2023, a cantora Rihanna também fará parte da trilha sonora do filme Pantera Negra: Wakanda Para Sempre.

A informação foi divulgada nesta segunda-feira, 17, pela revista especializada na indústria musical norte-americana, HITS Daily Double. O filme está programado para chegar aos cinemas no dia 11 de novembro.

Não há informações sobre os nomes das canções e a artista não se pronunciou sobre o assunto. No dia 25 de setembro, a NFL e Apple Music anunciaram Rihanna como atração do Super Bowl do ano que vem.

A própria cantora publicou uma foto de seu braço segurando uma bola de futebol americano. A mesma imagem também foi atualizada como foto de capa na rede social oficial da NFL.