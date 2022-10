Caça cai em edifício de cidade próxima à Ucrânia e deixa pelo menos 4 mortos

17/10/2022 | 17:41



Um avião caça caiu e colidiu nesta segunda-feira, 17, em um edifício residencial na cidade de Ieisk, no sul da Rússia e próxima à Ucrânia, e pelo menos quatro pessoas morreram. A colisão causou um incêndio nos andares superiores do prédio de nove andares. Cerca de 25 pessoas estão feridas e 6, desaparecidas, segundo agências de notícias russas.

O Ministério da Defesa russo afirmou que os dois tripulantes da aeronave estavam em uma missão de treinamento e ejetaram em segurança antes da colisão. A queda foi atribuída pelo ministério a uma falha no motor. "Enquanto subia para realizar um voo de treinamento do aeródromo militar do distrito militar do Sul, uma aeronave Su-34 caiu", diz o comunicado do ministério. "A causa da queda da aeronave foi um incêndio em um dos motores durante a decolagem."

O incêndio no edifício foi registrado por imagens divulgadas em redes sociais. As agências de notícias russas informam que cerca de 600 pessoas moravam no local e serão realocadas em hotéis e pousadas. O presidente russo, Vladimir Putin, enviou ao local os ministros de Situações de Emergência e de Saúde.

Segundo a agência de notícias Interfax, os andares superiores do prédio desmoronaram e cerca de 45 apartamentos foram danificados. "O fogo engoliu vários andares ao mesmo tempo", escreveu o governador regional, Veniamin Kondratiev, mais cedo.

A cidade de Ieisk está localizada no Mar de Azov, em frente à cidade ucraniana de Mariupol, devastada por bombardeios e um longo cerco nos primeiros meses da ofensiva russa. O Comitê Estadual de Investigação da Rússia, que lida com crimes graves, disse que abriu um caso criminal e enviou investigadores ao local. (COM AGÊNCIAS INTERNACIONAL)