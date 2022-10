Benzema vence Bola de Ouro e Vinicius Jr é 8º; top 10 sem Ronaldo e Messi

17/10/2022 | 17:26



Karim Benzema venceu o prêmio Bola de Ouro, o prestigiado troféu concedido pela revista France Football, em evento realizado em Paris, nesta segunda-feira (17). Favorito, Benzema era o mais cotado por seu grande desempenho na temporada 2021/2022 - até a edição passada, a premiação levada em conta a performance durante o ano civil. Ele foi artilheiro do Campeonato Espanhol e da Liga dos Campeões, competições em que o Real Madrid foi campeão.

Ele se tornou o primeiro francês a levar para casa a Bola de Ouro desde Zinedine Zidane em 1998. E o segundo a quebrar a hegemonia da dupla Messi/Cristiano Ronaldo, iniciada em 2008 - o português ganhou em 2008, 2013, 2014, 2016 e 2017; o argentino em 2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019 e 2021. O primeiro a desbancar a dupla foi croata Modric, em 2018.

Criado em 1956 pela publicação francesa, o Bola de Ouro não tem atualmente ligação com o The Best, da Fifa, que coroa o melhor jogador do mundo. Os dois prêmios estiveram unificados entre 2010 e 2015, mas desde o ano seguinte estão caminhando separadamente.

O brasileiro Vinicius Júnior, do Real Madrid, foi o brasileiro mais bem ranqueado na Bola de Ouro. Ele ficou na 8ª posição, após uma grande temporada. Vini marcou o gol do título da Liga dos Campeões, na final contra o Liverpool.

Ronaldo é 20º e Messi fora

Os tempos estão mudando no futebol mundial. Essa foi a primeira vez desde 2006 que nem Lionel Messi nem Cristiano Ronaldo ficaram no top 3 da Bola de Ouro.

Este ano, pela primeira vez desde 2005, Messi não esteve entre os 30 indicados. Ronaldo, que vive mau momento no Manchester United e tentou mudar de clube no início da temporada, ficou apenas em 20º na premiação.

Gavi leva prêmio Kopa, melhor jogador até 21 anos

O jovem Gavi, do Barcelona e da seleção espanhola, venceu o prêmio Kopa, de melhor jogador até 21 anos. "Eu tento dar o máximo de mim sempre", disse Gavi. O prêmio foi apresentado por seu colega de time Pedri e também por Ronaldo.

Camavinga (Real Madrid) ficou em segundo lugar e Musiala (Bayern) terminou em terceiro. Nenhum brasileiro terminou no Top 10.

Putellas vence entre as mulheres

Alexia Putellas, do Barcelona, levou a Bola de Ouro entre as mulheres. É o segundo prêmio consecutivo da jogada espanhola, que teve uma temporada excelente. Foram 42 gols e 23 assistências, além do título espanhol e do vice europeu.

Emocionada, compartilhou o prêmio com suas colegas de equipe. "Estou muito feliz de voltar aqui. Sem minhas companheiras não seria possível", disse. A inglesa Beth Mead, do Arsenal, e a australiana Sam Kerr, do Chelsea, completaram o top 3.

LEWANDOWSKI VENCE TROFÉU GERD MÜLLER, DE MAIOR ARTILHEIRO

Um dos maiores atacantes da história do futebol mundial, o alemão Gerd Müller virou nome do prêmio ao artilheiro da temporada. Ele faleceu em agosto de 2021 aos 75 anos e a revista France Football resolveu homenageá-lo nesta edição. O prêmio foi entregue pela viúva de Müller e por sua filha.

Robert Lewandowski, que trocou o Bayern de Munique pelo Barcelona nesta temporada, levou o prêmio. "Gerd foi uma referência para mim", destacou o polonês, que marcou incríveis 57 gols na temporada passada.

COURTOIS GANHA PRÊMIO YASHIN, DE MELHOR GOLEIRO

O belga Thibaut Courtois venceu o prêmio Yashin de melhor goleiro da última temporada. Ele teve atuação decisiva na final da Liga dos Campeões com defesas importantes e ajudou o Real Madrid a bater o Liverpool. Também teve desempenho de destaque no título do Campeonato Espanhol.

Os brasileiros estiveram bem representados. Alisson, do Liverpool, ficou na segunda posição, e Ederson, do Real Madrid, terminou em terceiro.

O prêmio foi entregue pelo atacante Sébastien Haller, hoje no Borussia Dortmund, e que enfrenta uma luta contra um câncer nos testículos, diagnosticado em julho. Ele foi homenageado e recebeu elogios do seu compatriota Didier Drogba, um dos apresentadores da premiação.

MANCHESTER CITY É O CLUBE DO ANO

Manchester City surpreendeu e venceu o prêmio de "Clube do Ano". O CEO do Grupo City, Ferrán Soriano, recebeu o troféu, ao lado diretor de futebol, Txiki Begiristain, do belga Kevin de Bruyne e do goleiro brasileiro Ederson. A equipe de Pep Guardiola foi campeã inglesa. O Liverpool ficou em segundo, enquanto o Real Madrid terminou em terceiro.

TOP 10 DA BOLA DE OURO

1 - Benzema

2 - Mané

3 - De Bruyne

4 - Lewandowski

5 - Salah

6 - Mbappé

7 - Courtois

8 - Vinícius Júnior

9 - Modric

10 - Haaland