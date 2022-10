Corinthians treina com apoio de 27 mil torcedores para decisão da Copa do Brasil

17/10/2022 | 17:20



Sob enorme festa e grande apoio em preto e branco, o Corinthians realizou um treino aberto nesta segunda-feira à tarde, com público de causar inveja em muitos clubes pelo País. Foram 27.026 torcedores presentes nas arquibancadas da Neo Química Arena, com doação de um quilo de alimento não perecível, passando energia positiva para a dura visita ao Flamengo, quarta-feira, no Maracanã, pela decisão da Copa do Brasil.

Parecia um jogo de verdade. Mesmo já sem os jogadores em campo, a cantoria nas arquibancadas era alta com o cair da noite, com direito ao hino do clube, os tradicionais "Timão, ê, ô, Timão, ê, ô", "todo poderoso Timão, e um gigante voto de confiança após 0 a 0 em casa e o grande favoritismo dos cariocas.

Os jogadores entraram em campo na Neo Química Arena com jato de fumaça e muitas tiras de papel atiradas no gramado, repetindo um pouco o início do jogo de ida, na quarta-feira, no empate sem gols. Ainda com pouca gente no estádio, o time iniciou o treinamento sob a cantoria "Corinthians, minha vida, Corinthians, minha história, Corinthians meu amor." Bandeiras de mastro, faixas e os tradicionais bandeirões davam a tônica na arquibancada norte, onde estavam as torcidas organizadas.

Chamava a atenção a presença de muitos jovens nas arquibancadas acompanhando os ídolos. As atividades começaram em campo reduzido, com um rachão simulando a partida no Maracanã, com Vítor Pereira permitindo somente um toque na bola. Buscar jogadas rápidas será uma alternativa para se desvencilhar da marcação e conseguir chegar ao ataque.

Com 20 minutos, o grito entalado de gol do jogo de ida saiu na Neo Química Arena, em tabela de Fábio Santos e o meia Renato Augusto, concluída pelo lateral-esquerdo. Apesar do clima festivo, o trabalho era forte e com muita garra, mostrando bem como o time deve jogar no Rio.

O público cresceu bastante no estádio e os corintianos começaram a ver jogadores que buscam ser novidade no Maracanã se destacarem. Ramiro aparecia bastante como homem surpresa, assim como o volante Maycon, recuperado de lesão e cotado para ganhar posição de Du Queiroz. Além de auxiliar na marcação, foram dois gols do camisa 5.

Ciente que não pode apenas se defender, o Corinthians trabalhou bastante jogadas ofensivas após o rachão. Em grupos com três jogadores simulando partidas em contragolpes, Vítor Pereira parecia mais um atleta em campo estimulando e correndo nas arrancadas rumo ao gol. Houve aprimoramento de saída desde a defesa também.

"Esse é o melhor combustível para o atleta, não tem premiação, essa energia traz o motivo de estarmos dentro de campo, traz algo diferente para levarmos para o jogo. Facilita e melhora o ânimo para a ida ao Rio de Janeiro", afirmou o ex-meia Alex, campeão da Libertadores de 2012 e atualmente integrante na diretoria do clube, à Corinthians TV.

O time deu uma volta olímpica ao redor do gramado para agradecer o grande apoio dos torcedores presentes na Neo Química Arena. Muita gente acompanhou a atividade desta segunda-feira sob os gritos de "esse jogo, teremos de ganhar." Outras músicas dos jogos também foram cantadas em alto e bom som, sempre apoiando o elenco para a busca do tetracampeonato da Copa do Brasil.