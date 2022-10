Casa Branca: não vemos consenso em acordo nuclear com Irã no futuro próximo

17/10/2022 | 16:32



A Casa Branca não vê um consenso no acordo nuclear com o Irã no futuro próximo. A secretária de imprensa Karine Jean-Pierre criticou nesta segunda-feira, 17, a posição iraniana e suas relações com a Rússia, em meio à guerra na Ucrânia.

A porta-voz disse que os Estados Unidos continuarão executando as sanções no comércio de armas de Teerã e Moscou e afirmou que o Irã segue mentindo sobre oferecer armas à Rússia.