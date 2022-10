Simaria Mendes é recepcionada por fãs no Brasil após show nos EUA

17/10/2022 | 16:11



A patroa voltou em grande estilo! Nesta segunda-feira, dia 17, Simaria Mendes pousou no Brasil após ter passado alguns dias nos Estados Unidos fazendo seu primeiro show solo.

Ao chegar no aeroporto, foi recepcionada pelos fãs com balões, flores e cartazes felicitando a conquista da cantora. Quando saiu do portão, a estrela não escondeu a felicidade, posando para fotos, gravando as pessoas ao seu redor e conversando com os admiradores. Ela estava usando um macacão sensual bege e um óculos preto extravagante.

Confira cliques do momento:

A artista foi atração no premiação latino-americana La Musa Awards, que premia artistas latinos de todos as parte do mundo. Além de se apresentar no prêmio estadunidense, ela foi homenageada com um troféu. A estrela se manifestou em suas redes sociais, expressando gratidão.

- A musica é a medicina da alma! Dedico esse prêmio a todos os compositores do mundo, porque sem eles não existiria a música. Dedico tudo o que vivi nessa noite ao meu Deus e aos meus filhos. Do Brasil para o mundo!, escreveu na legenda no vídeo.

Vale lembrar que Simaria está dando seguimento a sua carreira após ter encerrado a dupla com a irmã Simone Mendes. Na última segunda-feira, dia 10, a cantora deu uma entrevista ao Fantástico dizendo que o desgaste foi um dos motivos da separação das duas.

- Não é nem que eu gostaria de separar. Eu estava cansada, sem voz, rouca, esgotada, observando algumas coisas que eu não estava gostando dentro do trabalho, juntou tudo e chega uma hora que eu falei: Gente, eu não aguento mais isso. É como se fosse um marido, que fica no seu pé. Só que depois nós conversamos. Nós nos entendemos. Ela veio aqui em casa. Ela disse, era cuidado, minha irmã. Minha irmã, mas estava me sufocando. A gente conversou, a gente se entendeu. Na vida, hoje nós somos parceiras, irmãs, disse ela, na ocasião.