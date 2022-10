Após polêmica com Twitter e Instagram Kanye West irá comprar rede social conservadora

17/10/2022 | 16:11



Parece que Kanye West não gostou nada de ter ficado de fora do Twitter e do Instagram. A Parlement Technologies, anunciou, nesta segunda-feira, dia 17, que o rapper irá adquirir o aplicativo Parler, que é popularmente usado pelo público mais conservador. As informações são do site People.

O próprio CEO da empresa, George Farmer, fez um comunicado sobre a aquisição e parece empolgado em ter Kanye West:

A aquisição da Parler pela Ye fortalecerá nossa capacidade de criar um ecossistema não cancelável. Ninguém deveria ter que se autocensurar por incerteza sobre qual discurso legal o banirá. Nenhum indivíduo ou empresa deve se preocupar em ser completamente desplataformado, como Parler foi, meramente pela expressão de pontos de vista opostos.O pensamento de grupo é, e sempre foi, mais perigoso do que o pensamento independente.

A aquisição de Kanye aconteceu semanas após o rapper ter alguns posts restringidos pelo Twitter e Instagram, por serem classificados como antissemitas.