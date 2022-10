Neymar Jr. leva bronca de juiz durante julgamento; entenda!

17/10/2022 | 16:10



De volta ao passado? Durante seu julgamento nesta segunda-feira, dia 17, Neymar Jr. recebeu bronca do juiz José Manuel del Amo Sánchez. Segundo a agência Reuters, o jogador parecia cansado e distraído - e até bocejou. Para chamar a atenção de Neymar, o juiz decidiu alfinetar o jogador e insinuou que ele deveria estar cansado por ter o único gol que garantiu a vitória do PSG no último domingo, dia 16.

O que está acontecendo?

Se você caiu de paraquedas por aqui, o menino Ney está sendo julgado em Barcelona, na Espanha, por conta de sua transferência do Santos para o Barcelona em 2013. O jogador está sendo acusado e investigado de fraude e corrupção.

Mas ele não está sozinho! Mais oito pessoas, incluindo os pais de Neymar e os ex-presidentes de ambos os grupos, estão sendo investigados. Tudo isso porque o DIS, um grupo de investimentos privados no futebol, alega que não teve sua parte paga na transferência. Vale lembrar que a empresa detia 40% dos direitos do jogador.

Possíveis finais

Ainda de acordo com a agência, os promotores pediram que menino Ney pagasse uma multa de cerca de 50 milhões de reais e pena de prisão por dois anos. Vale pontuar que se Neymar Jr. for condenado, ele ficará fora da Copa do Mundo.