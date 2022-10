Homem é preso por receptação em São Bernardo

Da Redação



17/10/2022 | 16:01



Um homem foi preso por receptação, ao meio-dia desta segunda-feira (17), na Rua Padre José Manoel, na Vila Soares, em São Bernardo.

A polícia recebeu denúncia anônima de que esconderam moto roubada no endereço citado. Ao chegar no local, foram encontradas duas motos cobertas com lona azul. A moradora disse à polícia que seu marido havia autorizado um amigo a guardá-las na garagem. O marido foi chamado e não soube dizer onde a polícia encontraria tal amigo.



Como uma das motos tinha queixa de roubo registrada no domingo (16), ele foi levado ao 8°DP (Distrito Policial). No local, a vítima do roubo não o reconheceu como autor do crime, por isso ele foi preso por receptação.O caso será investigado.