Semana de Ciência,Tecnologia e Inovação traz projetos e palestras na área de tecnologia até sexta; confira a programação

Da Redação



17/10/2022 | 15:20







A abertura oficial do evento será às 19h, no auditório Heleny Guariba (entrada pelo saguão do Teatro Municipal), com a palestra do diretor executivo da TecMobile, o advogado Evandro Barros, sobre “Os desafios de empreender”. Para participar é preciso se inscrever antecipadamente por meio deste A Semana de Ciência, Tecnologia e Inovação começa nesta segunda-feira (17), às 16h, no saguão do Teatro Municipal, em Santo André, e vai até a próxima sexta-feira (21) com a exposição dos projetos na área de tecnologia dos alunos das instituições de ensino participantes. Entre as mostras estão o protótipo de veículo de corrida elétrico movido a células de hidrogênio, desenvolvido pelos alunos da Universidade Federal do ABC, e a bancada de serviço de café com braço robótico do Instituto Mauá de Tecnologia.A abertura oficial do evento será às 19h, no auditório Heleny Guariba (entrada pelo saguão do Teatro Municipal), com a palestra do diretor executivo da TecMobile, o advogado Evandro Barros, sobre “Os desafios de empreender”. Para participar é preciso se inscrever antecipadamente por meio deste link . A programação da Semana traz ainda palestras, encontro de startups, turismo industrial, apresentação temática do Projeto Locomotiva com músicas de séries e filmes de ficção científica, além do Prêmio Inovação, que reconhece os melhores projetos participantes.

Na terça-feira (18), haverá a palestra on-line “Sabina: um espaço de letramento científico de crianças, adolescentes e adultos”, às 19h, e uma palestra sobre “Inteligência Artificial”, no auditório da Faculdade Anhanguera, às 19h30. Na quarta-feira (19), às 9h, o tema da palestra será “IoT: A Internet das Coisas em Todas as Coisas”, feita on-line pela Fundação Santo André. No mesmo dia, às 11h, terá uma palestra sobre “O aquecimento do mercado de tecnologia”, na unidade do Senac de Santo André.

Já na quinta-feira (20), o assunto será “Empreendedorismo, Inovação e o Papel do Parque Tecnológico no município”, às 11h, na Etec Júlio de Mesquita. A palestra “Digitalização do setor de Energia” também será nesta quinta, na FEI, às 14h30. Além disso, a Semana promove visitas de turismo industrial ao Aterro Sanitário de Santo André, na segunda e terça-feira (17 e 18) e o encontro de startups, na quinta-feira (20), na UFABC (Universidade Federal do ABC). Confirmaram presença as startups NAIAD, Brazilian Nano Feed e Krabs. A programação completa está disponível aqui.

Tecnologia e Arte



O Prêmio Inovação, que reconhecerá os melhores projetos expostos durante a Semana, encerra o evento na sexta (21), às 19h, no Saguão do Teatro Municipal, seguido da apresentação da orquestra do Projeto Locomotiva, que interpretará clássicos do cinema de ficção científica, como a trilha sonora do filme Star Trek. O Projeto Locomotiva é uma organização sem fins lucrativos que assiste, por meio do ensino da música no contraturno escolar, crianças e adolescentes com idade entre 7 e 17 anos.