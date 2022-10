ID. Buzz e Kombi Corujinha se encontram na Anchieta

Da Redação

Após a passagem pelo Rock in Rio 2022, na Rota 86, o ID. Buzz chegou à fábrica da Anchieta, em São Bernardo do Campo (SP). O objetivo era conhecer o membro mais antigo do Garagem VW, a Kombi T1 1961, carinhosamente apelidada de Corujinha.

Além de ter sido o modelo que deu o pontapé inicial da Volkswagen no Brasil em 1953, a Kombi fez da fábrica da Anchieta a sua casa. Em 1957, mais de 65 anos atrás, a linha em São Bernardo do Campo recebeu o ícone com 50% dos componentes brasileiros, conquistando o título de primeiro modelo da VW fabricado no Brasil e o primeiro a ser produzido fora da Alemanha.

A relação de longa data fez com que a Anchieta fosse o local marcado para o segundo encontro no Brasil. O ID. Buzz pôde conhecer a linha de montagem e os galpões em que milhares de “irmãs” a combustão passaram e ficaram prontas para construir histórias emocionantes por todo o País.

Unidades com muita história para contar

A Kombi Corujinha, com mais de 65 anos de estrada, ajudou brasileiros de todos os cantos do País a construírem histórias marcantes, e para a unidade que faz parte do acervo da Garagem VW não foi diferente.

Com a pintura saia-e-blusa combinando o Vermelho Calipso com o Branco Lótus, sua vida desde 1961 aconteceu ao lado de clientes da VW pelo Brasil, que a mantiveram em perfeito estado de conservação.

Mas, em 2012, foi comprada de um colecionador e retornou para sua casa na fábrica da Anchieta, onde passou por uma restauração completa. Anos depois, em 2019, se juntou ao acervo de clássicos para a inauguração da Garagem VW, onde segue até hoje.

Já a recém-lançada Kombi Elétrica ID. Buzz , apesar do pouco tempo de vida, carrega uma bagagem de boas histórias. As unidades que estão de visita ao Brasil, ambas com pintura saia-e-blusa, uma na cor Lime Yellow e outra em Leaf Green, além de terem participado do lançamento global do modelo nos Estados Unidos, ambas estiveram no test-drive mundial que aconteceu em Copenhagen, na Dinamarca, em julho deste ano.

Semanas depois, a dupla embarcou para o Brasil, onde foi recebida no Rio de Janeiro para participar do maior festival de música e entretenimento do mundo, o Rock in Rio 2022, marcando a primeira aparição do modelo na América Latina.

Agora, pronto para encarar os desafios da mobilidade moderna, o ID. Buzz passará uma temporada no Brasil para uma rodada de testes de engenharia, além disso, participará de exposições e encontros com diversos públicos e clientes em potencial.

A iniciativa da presença da Kombi elétrica no Brasil, assim como a vinda de outros modelos do ID. Family, como os totalmente elétricos ID.3 e ID.4, vai ao encontro à iniciativa Way to Zero e fortalece o compromisso da marca no que diz respeito aos planos para descarbonizar a empresa e seus produtos.

O encontro inesquecível de gerações na fábrica da Anchieta rendeu mais um belo capítulo na história da Volkswagen. A jornada do ID. Buzz no Brasil continua e será contada em breve.