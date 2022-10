Sport registra BO contra torcedor que agrediu bombeira e ajudará na identificação

17/10/2022 | 13:43



Entre tantas cenas lamentáveis de violência da invasão da torcida do Sport na Ilha do Retiro após o gol de empate, por 1 a 1, do Vasco, pela Série B, uma ganhou mais repercussão e enorme revolta. Um torcedor aparece chutando uma bombeira civil no chão e depois ainda dá soco em seu parceiro de trabalho, que tentou defendê-la no jogo deste domingo. O clube pernambucano abriu um Boletim de Ocorrência (BO) contra o agressor nesta segunda-feira e prometeu auxiliar as autoridades em sua identificação.

Muitos torcedores do clube haviam protestado nas redes sociais cobrando uma postura firme do Sport contra os invasores e que o agressor da bombeira pagasse pelo crime e fosse banido das partidas da equipe.

Julianna Martins estava a trabalho no jogo e acabou surpreendida com um pontapé quando estava no chão. Ela revelou à Globo que não percebeu que seria alvo de agressão e só tomou ciência quando sentiu a perna doendo. Outro bombeiro que trabalhava a seu lado impediu novos golpes, mas também acabou levando um soco.

Bastante cobrado após o lamentável episódio - havia divulgado um vídeo de repúdio de sua diretoria contra o árbitro Raphael Claus, ao atacante Raniel e também ao técnico Jorginho - o Sport revelou nesta segunda-feira que tomara duras providências contra seu torcedor.

"O Sport informa que abriu um Boletim de Ocorrência contra o agressor que atingiu um bombeiro e uma bombeira civil na Ilha e está em contato com ambos prestando solidariedade e apoio", revelou o clube. "Além disso, está junto com as autoridades na busca incessante da identificação do culpado."

Antes de o Sport revelar o registro do Boletim de Ocorrências, o Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco (Coren) havia soltado nota repudiando as agressões e cobrando punições.

"O Conselho é contra qualquer forma de agressão a profissionais de saúde, especialmente quando praticadas durante o exercício da atividade, que tem como cerne a preservação da integridade física e mental das pessoas", afirmou. "Oferecemos nossa solidariedade à colega agredida e nos colocamos à disposição para possível suporte emocional e jurídico", seguiu. "Esperamos que o agressor seja identificado e devidamente responsabilizado por seus atos covardes e desumanos."

O Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) deve aplicar punição severa ao Sport e a CBF repudiou as cenas lamentáveis. O árbitro colocou na súmula que o atacante Raniel, responsável pelo gol de empate e que comemorou provocando a torcida, incitando a invasão, foi punido com segundo amarelo e, portanto, expulso na partida.