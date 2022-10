História de vida de Pedro Scooby será enredo no Carnaval 2023

17/10/2022 | 13:11



Pedro Scooby receberá uma homenagem inesquecível. No Carnaval 2023, a história de vida do surfista será enredo da União do Parque Curicica, que fica no coração do bairro onde o atleta cresceu. A escola desfila em divisões inferiores na Avenida Intendente Magalhães.

O anúncio foi feito nas redes sociais da União do Parque Curicica, que escreveu:

Mesmo com a fama e todo histórico de viagens e conhecimentos adquiridos por todo o mundo, Scooby sempre que possível exalta nosso bairro e todo povo da Curicica, dizendo com orgulho que é mais um cria da Curicica! Nossa comunidade de gente feliz, humilde e trabalhadora se identifica e se orgulha de Pedro, que inspira milhares de jovens da região, mostrando que é possível ser feliz e vencer na vida, mesmo com as mazelas e dificuldades enfrentadas diariamente na comunidade.

Ao final da publicação, a escola ainda colocou um trecho de O Surfista e o Sambista, do compositor Arlindo Cruz em parceria com o atleta.

Pedro vai nadar, Pedro vai remar, Pedro vai surfar! Lá vai o Pedro amado, amante desse mar!