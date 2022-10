Como uma usina fotovoltaica faz a eletricidade chegar até você

Da Redação, com assessoria

A energia solar segue em crescimento no Brasil. Dados da Câmara de Comercialização de Energia Elétrica (CCEE) apontam que, em agosto deste ano, a geração das usinas solares foi 82% maior que aquela registrada no mesmo período de 2021. E mais: segundo a Associação Brasileira de Energia Solar Fotovoltaica (Absolar), o País ultrapassou, no mês de setembro, a marca histórica de 6 GW de potência da fonte solar fotovoltaica em usinas de grande porte, que já representam 3,3% da matriz elétrica nacional.

Mas como funciona uma usina solar na prática? No caso das usinas fotovoltaicas, que são as mais comuns de serem encontradas no País, a engrenagem é simples: painéis solares convertem os raios do Sol em uma corrente elétrica. Depois, essa corrente passa por um inversor solar, em que é convertida em corrente alternada para ser transmitida pelas redes de distribuição para as casas, apartamentos e empresas.

“A geração solar está em expansão e não apenas a partir das usinas de maior porte. É uma fonte que vem se popularizando. Além do crescimento da geração centralizada das usinas solares, a geração solar distribuída também se expande, beneficiando diversos setores e o consumidor final. No agronegócio, por exemplo, donos de pequenas e grandes porções de terra estão construindo usinas fotovoltaicas de pequeno porte, que podem ser usadas para abater o consumo de empresas e residências. Para o proprietário é uma forma de rentabilizar a sua terra e investir em um ativo de longo prazo com bons retornos”, afirma Felipe Mattos, CEO da energy tech Reverde.

A Reverde é um exemplo de empresa que aluga usinas fotovoltaicas de pequeno porte. Com isso, distribui energia limpa para seus clientes, sem que eles precisem instalar painéis solares em casas ou estabelecimentos comerciais. Assim, até mesmo moradores de apartamento podem consumir energia de geração solar. Quem adere ao serviço da energy tech alcança uma economia na conta de luz de até 15%. A adesão pode ser feita na plataforma da Reverde ou pelo WhatsApp.