Mauá amplia oferta de marmitas com Restaurante Popular Móvel

Joyce Cunha



17/10/2022 | 12:45



O Restaurante Popular Móvel, que atenderá de forma itinerante cinco bairros em áreas periféricas de Mauá, foi inaugurado na manhã desta segunda-feira (17). O Jardim Kennedy foi o primeiro a receber o serviço, que fornecerá no local, sempre às segundas-feiras, 200 refeições por R$ 1.

A implantação do restaurante marca a Semana Municipal de Segurança Alimentar e amplia a oferta de marmitas a pessoas em vulnerabilidade social. A Prefeitura de Mauá já disponibilizava, na unidade do Restaurante Popular da Vila Bocaina, 1.200 refeições por dia. Agora, serão até 1.400.

O aposentado Francisco Araújo, 74 anos, era o primeiro da fila no serviço móvel e levou dinheiro contado para o almoço. "Ajuda bastante ter o alimento já pronto" afirmou. No cardápio de estreia, as marmitas foram preparadas com arroz, feijão, panqueca de carne moída, verdura refogada, mix de folhas, suco e banana.

Além do Jardim Kennedy, o Restaurante Popular itinerante estará às terças-feiras no Jardim Paris Pajussara; às quarta-feiras na Vila Magini; às quintas-feiras no Jardim Zaira; e às sexta-feiras na Vila Carlina.