Comemorando 23 anos do Mais Você, Ana Maria Braga se emociona ao lembrar de Tom Veiga

17/10/2022 | 12:11



Acorda, menina! Nesta segunda-feira, dia 17, Ana Maria Braga deu início às comemorações dos 23 anos do Mais Você. Apesar do aniversário oficial ser apenas na próxima terça-feira, dia 18, a apresentadora já está empenhada nas festividades, que começaram logo no final do Encontro. Patrícia Poeta e Manoel Soares prepararam flores vermelhas para parabenizar a famosa e deixar mensagens de carinho através de uma chamada de vídeo.

- 23 anos de programa é uma vida inteira, né? Eu tenho hoje uma casa das mais floridas do Brasil, com cara de festa para receber amigos, lembrar bons momentos aqui vividos, agradeceu a loira.

Em seguida, a artista abriu o Mais Você declarando:

- Por 23 anos eu venho dando bom dia aqui todas as manhãs. Ser recebida com esse carinho, eu diria que é um pouco nostálgico, porque eu acho que é um privilégio, uma sorte eu poder estar aqui com vocês hoje. [...] Tudo que a gente faz aqui, você tenha certeza que a minha produção inteira é com muito amor e nunca será em vão, porque a gente recebe o retorno de vocês em tudo aquilo que a gente tenta desejar de melhor e ensinar. A gente aprende também com as ideias que a gente quer dar para você mudar de vida. É o acorda, menina! Vamos embora! Não é o acordar pela manhã, é o acordar para a vida e para as possibilidades, porque momentos ruins todos nós temos, momentos bons a gente luta por eles ou eles chegam de repente sem avisar, mas a gente tem que batalhar para que as coisas aconteçam. Nunca desista, isso que é o mais importante.

E também fez um agradecimento à produção, que conta com alguns membros que a acompanharam ao longo de mais de duas décadas.

- Muitas das pessoas continuam comigo após esses 23 anos. Alguma razão deve ter para eu aguentá-los e eles me aguentarem para a gente ficar junto por tanto tempo. Uma vida que eu nem vi passar de tantas coisas interessantes que eu conheci e preencheram o nosso dia-a-dia.

O estúdio estava inteiro decorado para o momento especial. Em meio aos balões, doces e lembrancinhas estava um bolo em formato de livro, cujas páginas comestíveis continham cada um dos logos do programa matinal. Curiosa, Ana Maria até arrancou uma página e mordeu para ver se realmente podia comer.

A exibição marcou o primeiro aniversário do programa com o Lourito, que preparou alguns vídeos revivendo as memórias de Louro José, interpretado por Tom Veiga, que morreu em 1 novembro de 2020. Emocionada ao ver as imagens com o antigo companheiro de trabalho, a apresentadora derramou algumas lágrimas ao dizer:

- Eu estava aqui pensando... Confesso que quando eu fiz a conta dos 23 anos, eu acho que a gente não seria o mesmo se não estivesse juntos, eu e seu pai. Obrigada pela homenagem, saudosa homenagem. Eu acho que é uma lembrança muito importante, não só para mim, mas para todas essas crianças grandes que já cresceram nos acompanhando durante 23 anos. Essas mamães que passaram horas com os filhos amamentando, aprendendo coisas, porque o Louro estava aqui. Não sei se vocês sabem, mas seu pai nasceu porque eu tinha um programa lá na outra emissora e era cedinho também. Antes da gente, era um programa de desenho animado. E aí eu pensei assim: Como é que eu vou botar essa molecada de frente para a televisão se quando termina o desenho animado que eles estão vendo entra eu aqui falando de coisas que a molecada não está interessada?

E continuou a explicar como nasceu o icônico personagem:

- Então eu pensei que se a molecada quiser ficar mais um bocadinho com a televisão ligada, a mãe pode passar do lado e falar: Nossa, quem é aquela loira esmilinguida que está falando lá? E parar para ver. A criança também de repente podia ficar ali porque eu tinha um bicho que falava, que eu nem sabia que era um papagaio. Com o papagaio chegando, ele foi aprendendo a falar e a gente foi aprendendo a se relacionar e virou essa dupla reconhecida internacionalmente. Não tem outro apresentador no Brasil que fala com o papagaio, nem no mundo.

Além de ganhar uma mensagem especial do Rei Roberto Carlos, Ana Maria ainda recebeu Gabriel Medina, Ítalo Ferreira, Adriano de Souza e Felipe Andreoli como convidados para bater um papo enquanto aproveitavam o café da manhã. Ao final da exibição, parte da equipe se reuniu com a apresentadora para comemorar. Tomados de felicidades, eles estouraram champagne e confete enquanto celebravam.