Em meio a crise conjugal com Gisele Bündchen, Tom Brady vira motivo de piada na web ao aparecer nervoso com derrota de time

17/10/2022 | 12:11



Tom Brady apareceu bastante nervoso durante o jogo de seu time, Tampa Bay Buccaneers, que perdeu para o Pittsburgh Steelers. No último domingo, dia 16, o atleta foi visto xingando os colegas de equipe, enquanto aumentam as suposições de que seu casamento com Gisele Bündchen está cada vez pior:

- Vocês são muito melhores do que essa p***a que estão jogando.

Os internautas, é claro, não perderam tempo e fizeram piada com Brady, dizendo que ele descontou a raiva pela crise que está vivendo com Bündchen em seus amigos. Algumas pessoas ainda afirmaram que ele estava bravo por ter desistido de se aposentar e o time perdido para outro mais fraco que o Tampa Bay.

Lembrando que, como você viu aqui no ESTRELANDO, os fãs de Gisele e Tom começaram a supor que a situação do casamento continua ruim, já que o atleta foi a um casamento sem ela recentemente.