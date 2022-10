Tiros em Paraisópolis interrompem campanha de Tarcísio de Freitas

Da Redação



O candidato a governador de São Paulo Tarcísio de Freitas (Republicanos) cumpria agenda de campanha, na manhã desta segunda-feira (17), no Polo Universitário de Paraisópolis, em São Paulo, quando houve um tiroteio.

A polícia ainda não informou se há ligação política com o caso. O candidato postou, às 12h01, no Twitter: "Em primeiro lugar, estamos todos bem. Durante visita ao 1º Polo Universitário de Paraisópolis, fomos atacados por criminosos. Nossa equipe de segurança foi reforçada rapidamente com atuação brilhante da @PMESP. Um bandido foi baleado. Estamos apurando detalhes sobre a situação."



O candidato deixou o local em segurança, com sua equipe e jornalistas. A Polícia Militar (PM) informou que uma pessoa foi baleada. O motivo do tiroteio ainda é investigado.

Durante coletiva de imprensa nesta manhã, o presidente Jair Bolsonaro disse que ainda acha precipitado opinar e citou caso sofrido pela primeira-dama, no último domingo (16). "Sendo ou não contra ele é um sinal de que deve se proteger continuamente", disse o presidente.



O atual governador de São Paulo, Rodrigo Garcia, postou em suas redes: "Acabei de falar com Tarcísio de Freitas e ele e sua equipe estão bem. A polícia militar agiu rápido e garantiu a segurança de todos. Determinei a imediata investigação do ocorrido", informou.

