Da Redação



17/10/2022 | 11:55



Artigo - Esperança para o Grande ABC

A eleição para governador e presidente da República ainda não está definida mas, para os cargos de deputados federais e estaduais podemos dizer que o Grande ABC saiu vitorioso. Tivemos um aumento significativo no número de representantes da nossa região.

Agora, à partir de 2023, a esperança é que nossas cidades sintam o reflexo de serem representadas junto ao poder público de forma expressiva, através de projetos que beneficiem a vida da população em todas as suas necessidades: moradia digna, qualidade de vida que passa por educação, saúde, segurança.

Peço aos deputados eleitos que olhem com atenção para a situação dos empreendedores das cidades do Grande ABC.São eles (pequenos, médios e grandes) que contribuem para a geração de emprego e renda, ajudando a mover os demais setores.

A indústria é o setor econômico que mais gera empregos e, por isso, é preciso urgentemente que os deputados eleitos realizem forte trabalho, dentro das suas áreas de atuação, para que a nossa região não perca mais indústrias, pelo contrário, que atraia empreendedores interessados em investir em nossas cidades.

Através de um forte investimento em infraestrutura, tecnologia, nossas cidades terão condições de se transformar em um grande polo de inovação, atraindo não só investimento em novos negócios, como jovens talentos.

Recentemente os Ciesps do Grande ABC reuniram mais de 200 empresários interessados em conhecer a Jornada da Transformação Digital, programa gratuito, iniciativa da Fiesp/Ciesp/Senai/Sebrae, que tem circulado por todo o Estado de São Paulo e que foi idealizado para apoiar as empresas com faturamento de no máximo R$ 8 milhões por ano. A presença das empresas no evento demonstra o interesse pelo tema.

Com o apoio do poder público muito mais pode ser feito para que as indústrias continuem gerando emprego de qualidade,o que, com certeza, será refletido nos demais setores econômicos que dependem da renda das famílias para se desenvolver como comércio, serviços, construção civil etc.

Nós do Ciesp São Bernardo, como representantes da indústria, temos nos reunido com entidades dos demais setores para traçar novos caminhos para o Grande ABC, com foco no desenvolvimentoeconômico e social. Temos refletido sobre a necessidade de nova vocação regional, para que a região não seja tão dependente do setor automobilístico.

Agora, com o aumento significativo de representantes junto ao poder público, vamos acompanhar o trabalho de todos, com a esperança de que novas portas se abram através da união de todos em prol de um Grande ABC mais forte, independentemente de cor partidária.

Mauro Miaguti é empresário e diretor titular do Ciesp (Centro das Indústrias do Estado de São Paulo) em São Bernardo.

Palavra do Leitor

Professores

Foi comemorado ontem o Dia do Professor. Como temos conhecimento e sapiência, todas as profissões são de extrema relevância e importância, porém ser professor (a) é ter um dom próximo ao santificado.Um expressivo número de pessoas, grandes executivos e executivas, passa, passaram e passarão pelos bancos de ensinamentos e aprendizagem desses nossos mestres. E é em razão do significado desse dia e dessa profissão que nós não poderíamos esquecer de parabenizá-los por tanto e por tudo que recebemos direta e indiretamente. E é por esse dia que nós, alunos, e principalmente pais, registramos aqui nossa sempre gratidão. Felicitações, mestres.

Cecél Garcia - Santo André

Som alto

Novamente, conforme ocorrência 182053 registrada na data de 15 de outubro de 2022, Som extremamente alto em bar na Rua Joana Angélica, 85 - Barcelona. QG bar. Gostaria de reiterar, para efeitosde eventuais fiscalizações, que a incidência destes eventos é corriqueira e ocorre principalmente de quinta a sábado. Adicionalmente complemento a denúncia com o consumo de drogas e bebidas alcoólicas por menores de idade. Até a presente data sem manifestação de sua entidade (a mensagem foi enviada também à Ouvidoria da Prefeitura) quanto aos registros anteriores, aproveito para copiar a mídia quanto a prejuízos futuros que estes possam causar e quanto a atuação inerte da instituição responsável mesmo diante da já conhecida situação. Agradeço a presteza e solicito devida atenção ao caso.

Bruno Bodnar - São Caetano

Deputados

Gostaria de saber o que se passa pela cabeça dos eleitores do Grande ABC. Como puderam escolher Atila Jacomussi e Carla Morando para a Assembleia Legislativa de São Paulo? O primeiro teve suas contas rejeitadas pelo TCE e tinha dinheiro escondido nas panelas da sua casa. A primeira-dama de São Bernardo votou a favor do Projeto de Lei Complementar 26/2021, que tira todos os direitos dos funcionários públicos, que, a propósito, carregam esse Estado deprimente nas costas e recebem um salário miserável há décadas. Isso sem falar no apoio a todas as insanidades do sr. João Doria, inclusive a retirada da gratuidade dos idosos nos transportes públicos. E também gostaria de entender o que levou mineiros e paranaenses a reeleger elementos como Aécio Neves e Gleisi Hoffman, respectivamente. Como esperam por um País melhor, se continuam caindo na conversa fiada desses quatro e tantos outros que riem de nossas caras e continuam trabalhando apenas em seu próprio benefício? O brasileiro é o único responsável pelas calamidades que assolam o País.

Gilvan Primon Gonsalves - Santo André

Eleições

Tempo de eleição é o momento em que os piores absurdos acontecem. Eu nunca imaginei ler um dia que alguém fosse capaz de votar assumidamente em uma pessoa corrupta.Com tristeza vejo que o trabalho da Operação Lava Jato sempre esteve na eminência de acabar, pois liberar corrupto é dar carta branca para a pessoa continuar corrompendo. E esperar que o País mude quando vemos corruptos sendo apoiados é o mesmo que prender ladrão e depois soltar, como já acontece ultimamente. Portanto, não há perigo maior do que apoiar corruptos, mesmo constrangido. Isso sim é um atentado contra a democracia.

Luciana Lins - Campinas (SP)

Filhos

A mídia, com destaque, menciona os Filhos de Bolsonaro na área política e imobiliária, mas dos Filhos de Lula, silencio total. A mídia nos deve notícias deles. Lembro que dona Marisa, mãe dos meninos, para garantir um futuro melhor, orgulhosa por conseguir a cidadania italiana para eles e, um deles, trabalhava no zoológico. Por favor, deem notícias dos meninos do Lula.

Humberto Schuwartz Soares - Vila Velha (ES)

Inquilinos

Ao serem eleitos os políticos assumem como seus os imóveis que passam a usar. Aí um coloca a bandeira brasileira na fachada do palácio, enquanto a esposa de outro plantou o símbolo do seu partido nos jardins deste mesmo palácio. São sem noção.

Tania Tavares - Capital

Pequeno Príncipe

Que oportunidade as crianças do Grande ABC têm pela frente. Falo, evidentemente, da oportunidade de assistir à peça inspirada em O Pequeno Príncipe, do francês Antoine de Saint-Exupéry, que vai estrear na quinta-feira no Teatro Lauro Gomes (Diarinho, ontem). A história nos apresenta a um mundo mágico. Lembro-me de ter lido esse livro quando criança e até hoje, décadas depois, ainda guardo na memória algumas de suas frases. A mesma coisa que aconteceu com O Meu Pé de Laranja Lima, do brasileiríssimo José Mauro de Vasconcelos. São leituras que todas as crianças deveriam fazer. Seus ensinamentos são perenes.

Antônio Ozeiro Tabul - Diadema