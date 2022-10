Primavera é a melhor época para visitar a Ilha Boipeba

Redação

Os meses de setembro e dezembro são os melhores do ano para conhecer a Ilha de Boipeba, na Bahia. Durante a estação das flores, o sol brilha por mais tempo, mas sem o calor excessivo do verão. Além disso, o destino recebe menos turistas , os passeios são menos concorridos e o viajante têm aquela sensação de estar sozinho em uma ilha deserta.

Ilha de Boipeba na primavera

Considerada baixa temporada, o período também favorece a hospedagem com melhor custo-benefício. A Pousada Mangabeiras é uma boa opção para aproveitar a região.

Perfeitos para casais, os bangalôs do complexo são distribuídos entre caminhos, jardins e mangabeiras. O café da manhã é servido no quarto ou no restaurante até as 11 horas.

Uma ótima pedida é aproveitar as mesas externas do restaurante para um momento romântico, seja para o almoço, um happy hour ou um jantar com mais privacidade no deque cercado por jardins.

A localização da Mangabeiras também é ponto de partida para curtir os muitos atrativos da Ilha de Boipeba. Entre eles está o mergulho nos recifes de corais, o passeio de caiaque feito em um túnel dentro do manguezal e a visita à Praia de Castelhanos.

