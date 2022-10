50 anos de Eminem: descubra as músicas mais tocadas no Brasil

Da Redação, com assessoria

Os 50 anos de Eminem são celebrados hoje (17). Em homenagem à data, o Ecad (Escritório Central de Arrecadação e Distribuição) fez um estudo especial que aponta quais músicas de autoria do rapper norte-americano foram as mais tocadas no Brasil nos últimos 10 anos. Atualmente, o artista tem 418 canções e 1.354 gravações cadastradas no banco de dados do órgão. Confira o ranking!

1. Love The Way You Lie

2. Smack That

3. Without Me

4. The Monster

5. River

6. Lose Yourself

7. The Real Slim Shady

8. Guts Over Fear

9. Stan

10. Cleaning Out My Closet