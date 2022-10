Grupo de K-Pop, BTS, anuncia pausa na carreira até 2025 para cumprimento de serviço militar obrigatório dos membros

17/10/2022 | 10:10



O grupo de K-Pop mais quente do momento, o BTS, deixou os fãs surpresos ao anunciarem de vez hiatus, para os meninos cumprirem os seus serviços militares obrigatórios da Coreia do Sul. Os cantores devem ficar cerca de três anos parados, segundo a nota divulgada nesta segunda-feira, dia 17, pela empresa responsável pelo grupo.

Três anos parece muito tempo, mas vai passar rapidinho! Isso porque os meninos não irão se alistar todos juntos. Jin, o membro mais velho, foi o primeiro a começar a cumprir sua nova agenda, após pedir a revogação de seu pedido de adiamento do recrutamento. Os outros seis meninos devem seguir o mesmo planejamento, com algum espaçamento.

Vale lembrar que diferente do Brasil, na Coreia do Sul, os homens devem se apresentar ao exército entre os 18 e 28 anos de idade para cumprir 18 a 21 meses de serviços militares. Com a nova lei em vigor, os artistas podem receber uma medalha do governo e adiar suas inscrições até os 30 anos de idade, que é o caso de alguns garotos do BTS.

A BigHit Music orgulhosamente anuncia que os membros do BTS estão atualmente completando seus planos para cumprir seus serviços militares. Após o concerto fenomenal para dar suporte ao World Expo 2030 que aconteceu em Busan e as agendas individuais de cada membro, é o momento perfeito para o BTS honrosamente servir. [...] Jin irá iniciar o processo assim que sua agenda solo for concluída no final de outubro. Ele irá seguir o procedimento de alistamento com o governo coreano. Os outros membros planejam seguir com seu alistamento seguindo os seus próprios planos.