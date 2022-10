Hamburgada do Bem reúne 4.000 crianças no Complexo Esportivo Pedro Dell´Antonia

Da Redação



O último sábado (15) entrou para a história de 4.000 crianças e dos mais de 2.500 voluntários que participaram da edição de número 200 da Hamburgada do Bem, realizada no Complexo Esportivo Pedro Dell´Antonia, em Santo André. O dia dos participantes foi marcado por muita diversão, oficinas, brincadeiras, hambúrguer, batata frita e distribuição de doces em uma ação voluntária repleta de sorrisos.

Nesta edição especial, que comemorou os sete anos de existência da ONG Hamburgada do Bem, os voluntários que participaram receberam também um presente, com uma apresentação do cantor Lucas Mamede, além de outras atrações musicais. "Nos preparamos durante todo o ano para a realização destas ações e Santo André é uma das cidades mais parceiras desde a nossa primeira edição, sempre nos recebe muito bem, com carinho, amor e cuidado", destaca José Renato Reis da Silva, um dos organizadores do evento.

Os voluntários participaram de diversas ações durante todo o sábado, desde a preparação dos lanches, dos doces e também na organização, apoio, recreação, fotografia e na distribuição dos hambúrgueres para todas as crianças. A pequena Emanuele Castro de Oliveira, de 10 anos, estudante da Emeief Professor Lazarini Junior, adorou a oportunidade de comer o hambúrguer e estava se divertindo muito em todas as atrações. "É maravilhoso, algo bem diferente que a gente nunca teve a oportunidade de participar, desde o lanche, até as brincadeiras", destaca.

Trajetória - A ONG Hamburgada do Bem é um projeto que leva diversão, informação e muito amor a comunidades carentes em todo Brasil. Em seus sete anos de existência já contemplou 200 edições realizadas em 35 cidades e seis países. Todas as ações realizadas são gratuitas e voltadas para as crianças em situação de vulnerabilidade, previamente contatadas pela escola municipal onde estudam e devidamente autorizadas pelos pais.

Tudo começou em Guarulhos quando, em outubro de 2015, os gêmeos Tácio e Erick Watanabe e o amigo Thiago Salles resolveram transformar o hobby de fazer hambúrgueres em algo que impactasse positivamente a vida de crianças carentes. A ideia se concretizou e a primeira Hamburgada do Bem reuniu em torno de 70 crianças e 50 voluntários.