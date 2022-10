5 passos para quem quer criar um curso online

Da Redação, com assessoria

Do 33Giga



17/10/2022 | 09:55



A pandemia da covid-19 impulsionou o consumo dos cursos online como forma de aprimorar conhecimentos e complementar o salário. Ao mesmo tempo, esse mercado se tornou uma nova fonte de renda para professores, tutores ou qualquer tipo de pessoa que tenha um conhecimento a transmitir para outra. Se você se encontra neste segundo grupo, confira cinco passos para criar um curso online e gerar resultados.

1. Escolher um assunto que tenha facilidade

Antes de ensinar, é preciso dominar um assunto. É importante escolher o que você deseja comunicar e separar em categorias – básico, avançado e intermediário, por exemplo. Seja qual for o tema que você tenha facilidade, é possível criar um curso online e encontrar pessoas interessadas, desde crochê até negócios.

2. Pesquisar o mercado

Entender o nicho de mercado no qual seu curso será estabelecido é essencial para posicionar e compreender como os concorrentes trabalham. Para isso, é preciso fazer uma pesquisa entre outros conteúdos do mesmo tema em diferentes plataformas e conhecer os produtores e influenciadores do ramo para mapear seus diferenciais e construir os motivos para um futuro aluno te escolher.

3. Definir uma plataforma de distribuição

Uma boa plataforma de publicação e distribuição é essencial para obter bons ganhos e boas margens de lucro com um curso online. Para isso, é preciso pesquisar funcionalidades, taxas, planos de pagamento e, claro, a popularidade. Algumas ferramentas conseguem angariar mais usuários que outras, cobrando taxas menores, como é o exemplo da BlitzPay, uma boa escolha para quem é iniciante ou para quem já produz e procura mais facilidade.

4. Fazer um bom plano de marketing

Um bom produtor não pensa somente no conteúdo do curso. É preciso também elaborar um plano efetivo de marketing para fortalecer a autoridade do professor, seja ele um influenciador, seja uma pessoa que está iniciando no mercado digital. Para isso, é necessário pensar de quais formas o conteúdo será divulgado, para quais pessoas e de que forma essa informação será comunicada ao público-alvo.

5. Fornecer um bom suporte

Um curso de qualidade, além de bons ensinamentos, também oferece suporte para eventuais dúvidas dos alunos, de forma rápida e efetiva. Por isso, ter um bom atendimento antes, durante e depois da venda é indispensável para qualquer produtor que deseje prosperar no mercado dos cursos digitais.