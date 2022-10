Vídeo: minicérebro cultivado em laboratório é capaz de jogar Pong

Bianca Bellucci

Um grupo de pesquisadores com o apoio da Universidade de Melbourne, na Austrália, desenvolveu um minicérebro cultivado em laboratório cujas células são capazes de reagir ao jogo de computador Pong – que emula uma partida de tênis e foi sucesso na década de 1970. A experiência foi publicada na última quarta-feira (12), na revista científica Neuron.

Para criar o minicérebro, os cientistas cultivaram células embrionárias de camundongos e neurônios humanos derivados de células-tronco, totalizando 800 mil células cerebrais que vivem em um prato. Após sua criação, o sistema neural foi ligado a eletrodos e a uma simulação computorizada do videogame.

A partir dessa conexão, os eletrodos indicavam de que lado a bola do jogo estava e a frequência de sinais informava a distância entre ela e a raquete. Com essas informações, o minicérebro cultivado em laboratório conseguiu aprender os movimentos e passou a reproduzi-los. Em média, levou cinco minutos para conseguir jogar Pong.

O principal objetivo do experimento é entender como células cultivadas em laboratório podem realizar tarefas direcionadas e cumprir metas. A partir disso, a pesquisa pode ser reproduzida para investigar o funcionamento do cérebro humano de pessoas em condições debilitantes, com epilepsia e demência, e tentar estimular a execução de atividades.