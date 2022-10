Saiba como ocultar que você está online no WhatsApp

Bianca Bellucci

17/10/2022 | 08:55



Um recurso bastante esperado pelos usuários tem sido liberado aos poucos. Trata-se da opção de ocultar que se está online no WhatsApp. A novidade visa trazer mais privacidade dentro da plataforma, no entanto, com ela habilitada, significa que você também não poderá mais visualizar a mesma informação de seus contatos. Caso queira seguir em frente, veja no tutorial abaixo como aplicá-la.

1. Abra o WhatsApp em seu celular. No Android, clique nos três pontinhos e, depois, em “Configurações” e “Conta”. No iOS, mude para a aba “Configurações” e acesse “Conta”.

2. Dê um toque em “Privacidade”.

3. Clique em “Visto por último e online”.

4. Mude para “Mesmo que ‘visto por último’”. Assim, a configuração aplicada em relação a quem pode ver a última vez que você visualizou o WhatsApp também será adotado para quem pode saber que você está online.

Na galeria, veja em capturas como ocultar que você está online no WhatsApp. O tutorial foi realizado em um aparelho iOS, mas é similar em modelos Android: