Ao futuro governador

Do Diário do Grande ABC



17/10/2022 | 08:39



Mapa completo com as localidades mais propensas à ocorrência de furtos e roubos no Grande ABC emerge das estatísticas que sustentam reportagem assinada pela repórter Thainá Lana e publicada nesta edição do Diário. Pelos dados oficiais, fornecidos pela própria Secretaria de Estado da Segurança Pública, a bandidagem atua com relativa desenvoltura nas áreas centrais das cidades. Está claro. É preciso direcionar as políticas de combate à criminalidade para essas regiões. Se nada for feito, é certo que haverá risco de aumento da sensação de insegurança na população. Mas o governo paulista está com a faca e o queijo na mão. Sabendo onde se concentram os delitos, resta agir.

Distritos policiais localizados nas regiões centrais das cidades do Grande ABC concentram praticamente 1/3 de todos os 29.775 episódios de furtos e roubos registrados na região de janeiro a agosto deste ano. Os outros 2/3 se espalham pelas delegacias de bairros periféricos. Estão computados casos de subtração de telefones celulares, dinheiro e outros bens nas cidades de Santo André, São Bernardo, Diadema e Mauá ­– São Caetano não possui dados da região central e Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra só possuem um DP; por isso as três ficaram de fora do levantamento realizado pelo jornal. A pergunta que se faz é: se as autoridades sabem onde os delitos são cometidos, por que não focam no combate?

Especialista em segurança pública, Jorge Lordello diz que a concentração dos crimes de furto e roubo é facilmente explicável. Primeiro porque o fluxo intenso de pessoas aumenta o número de vítimas em potencial. Segundo, porque os criminosos se aproveitam da multidão para se evadir. Fica o alerta para o próximo governador. Seja Tarcísio de Freitas (Republicanos) ou Fernando Haddad (PT) o escolhido no dia 30 para comandar os rumos do Estado, o diagnóstico está dado. É preciso direcionar o policiamento ostensivo às áreas onde estão instalados os primeiros DPs. Só assim os moradores do Grande ABC poderão voltar a andar com relativa tranquilidade pelo Centro das sete cidades.